Kiosküberfall in Würzburg: Polizei sucht bewaffneten Täter

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Würzburger Kiosk am Montagmorgen sucht die Polizei nach dem unbekannten Täter. Der Mann hat gegen 08.15 Uhr einen Kiosk in der Theaterstraße zur Ecke Eichhornstraße betreten – maskiert und mit einer Schusswaffe in der Hand.

Angestellter drängt Täter aus dem Kiosk

Der Mann bedrohte den Kiosk-Angestellten mit einer Waffe und griff in die Geldkasse. Laut Polizei erkannte der Angestellte die Schusswaffe zunächst nicht und drängte den Maskierten aus dem Geschäft. Daraufhin flüchtete der Unbekannte in Richtung Kaiserstraße.

Polizei fahndet nach dem Täter und hofft auf Hinweise

Die Fahndung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt führte bislang nicht zur Festnahme. Der Gesuchte soll etwa 180 bis 185 cm groß sein, zum Tatzeitpunkt war er mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Kappe mit bunten Streifen bekleidet. Er sprach deutsch.

Zeugen, die zur Tatzeit eine Person bemerkt haben, auf die diese Beschreibung passt oder die sich auffällig im Bereich des Kiosks aufgehalten hat, sollen sich bei der Polizei melden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.

Auch Fahndung nach Kupsch-Überfall dauert an

Erst vor ein paar Tagen hatten zwei unbekannte Männer den Kupsch-Supermarkt in der Würzburger St. Benedikt-Straße überfallen und einem Kassierer eine Schusswaffe an die Schläfe gehalten. Die Polizei startete umgehend eine großangelegte Fahndung nach den Tätern, die aber bisher keinen Erfolg hatte.