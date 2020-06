Kinos in Oberbayern dürfen wieder öffnen

Dunkle Leinwände, leere Kinosessel: Seit Mitte März sind auch Oberbayerns Kinosäle verwaist. Nach fast drei Monaten Pause dürfen sie ab Montag wieder öffnen. Wie auch in Freibädern oder Gaststätten gelten die üblichen Sicherheitsvorkehrungen. Weil diese nicht von heute auf morgen umgesetzt seien, dauert es bei vielen Kinos noch mit der Wiedereröffnung.

"Let's do the Time Warp again" - aber erst ab Juli

Nach einer Reifenpanne landen Susan Sarandon und Barry Bostwick in einem mysteriösen und ziemlich durchgeknallten Schloss - so beginnt die "Rocky Horror Picture Show". Der Kult-Film läuft seit mehr als 40 Jahren an jedem Wochenende im Münchner Kino Museum Lichtspiele - um genau zu sein: seit 1977 ohne Unterbrechung, das ist Weltrekord. Doch das Coronavirus zwang selbst das Kultmusical zu einer Pause.

Drei Monate sind inzwischen vergangen, seitdem der letzte "Time Warp" getanzt wurde. Drei Monate ohne Netzstrümpfe, fliegenden Reis und Wasserpistolen. Für die erste Aufführung nach dem Corona-Lockdown laufen derzeit noch die Vorbereitungen, sagt Betriebsleiter Matthias Stolz. Man arbeite an den Hygienemaßnahmen. Anfang Juli will Stolz sein Kino wieder öffnen. Die nächste Reifenpanne steht in Aussicht - "Let's do the Time Warp again!"

Filmmuseum steckt noch in den Vorbereitungen

Auch im Münchner Filmmuseum soll sich erst im Juli wieder der Vorhang heben, sagt die stellvertretende Leiterin Claudia Engelhardt dem BR. Ein genauer Termin stehe noch nicht fest. "So eine Öffnung geht nicht von jetzt auf gleich. Wir brauchen ausreichend Vorbereitungszeit", erklärt sie. Denn die Kinos müssen Abstands- und Hygieneregeln einhalten und entsprechende Maßnahmen umsetzen. Die endgültige Bestimmung des Staatsministeriums habe die Kinos erst am 9. Juni erreicht, sagt Claudia Engelhardt.

Zudem bereitet das Filmmuseum sein Programm Monate im Voraus vor. Derzeit seien aber viele Archive geschlossen. "Wir können noch gar nicht sicher sein, dass wir die Filme kriegen", erklärt Engelhardt. Bis zur Wiedereröffnung im Juli weicht das Filmmuseum aufs Internet aus und zeigt dort kostenlos restaurierte Filme aus dem Archiv.

Online-Tickets, Maskenpflicht im Foyer, abgepackte Knabbereien

Das Filmtheater mit den meisten Kinosälen Oberbayerns, das Cineplex in Neufahrn, legt bereits am kommenden Donnerstag wieder los- Auf dem Programm stehen Filme, die Mitte März gerade angelaufen waren oder starten sollten, als die Kinos schließen mussten. Die Tickets müssen die Besucher vorher online bestellen. Dabei werden die Kontaktdaten der Besucher abgefragt.

Höchstens 50 Besucher dürfen in einen Saal. Damit können die Kinosäle laut Cineplex etwa zu 25 bis 30 Prozent ausgelastet werden. Knabbereien und Getränke gibt’s im Kino nur abgepackt zu kaufen. Im Foyer müssen die Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Nicht mehr länger warten will das Cinewood in Waldkraiburg – und fängt schon am Montagabend wieder mit dem Kinoprogramm an. Das Stadtkino in Trostberg bleibt dagegen vorerst noch geschlossen. Der Betreiber will erstmal abwarten und behilft sich vorerst mit einem Autokino in Burghausen.