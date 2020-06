Kinos in der Oberpfalz: Erste Testläufe, verspätete Eröffnung

Aufführungen im Theater und in Kinos sind seit 15. Juni unter Auflagen wieder möglich. Abstandsregeln müssen beachtet werden. Die Maskenpflicht gilt während des gesamten Films - außer es wird gegessen oder getrunken. Für die Theater bedeuten die Abstandsregelungen, dass sie nur wenige Zuschauer in ihren Sälen unterbringen und somit auch nur wenig Geld verdienen können. Diese strengen Maßnahmen und auch die spontane Bekanntgabe der Lockerung sorgen dafür, dass viele Kinos in der Oberpfalz sich mit der Eröffnung Zeit lassen.

Cineplex Neumarkt: Keine nennenswerten Filme im Angebot

Geschlossene Türen, leere Plätze und dunkle Leinwände. So sieht es momentan im Cineplex Neumarkt aus. Theaterleiter Christoph Gumpert hat in der Corona-Zwangspause neue Tontechnik installiert, mit seinen Mitarbeitern geputzt und entrümpelt. Kommenden Mittwoch will das Cineplex in Neumarkt seine Türen wieder öffnen. Das ist knapp zweieinhalb Wochen nach dem erlaubten Starttermin der bayerischen Staatsregierung. Theaterleiter Christoph Gumpert hat sich schweren Herzens dafür entschieden, die Wieder-Eröffnung noch ein wenig rauszuzögern: "Weil wir einfach des Problem haben, dass keine nennenswerten aktuellen Filme da sind. Wir sind auch sehr abhängig vom amerikanischen Markt und von da kommt halt aktuell rein gar nichts.“

Regina Kino Regensburg: Eröffnung am 2.Juli

Das Regina Kino in Regensburg hat momentan aus demselben Grund geschlossen. Die Betreiber möchten am kommenden Donnerstag wieder öffnen. Die Hygieneregeln im Regina Kino werden ähnlich sein, wie in Restaurants sagt Theaterleiterin Doris Lerchl-Goldermann: "Zutritt nur mit Mund- und Nasenschutz, dann ist eine große Desinfektionsflasche aufgebaut, dann haben wir Karten gefertigt für die Gäste, die sie unterschreiben und die wir abheften werden und nach vier Wochen vernichten. Wir haben die Kassenplätze entzerrt. Ansonsten werden wir ganz vorsichtig jetzt mal an die Sache rangehen."

Neue Welt Kinocenter-Weiden: Unverständnis bei Maskenpflicht

Am Platz darf man die Maske nur zum Essen oder Trinken abnehmen. Für Lisa Nadler, Betreiberin vom Neue Welt Kinocenter-Weiden, eine nicht nachvollziehbare Regelung: "Im Restaurant darf man ja auch die Maske runternehmen. Und im Kino sprichst du ja normalerweise auch nicht, du sitzt dir nicht gegenüber, sondern nebeneinander. Wir hoffen einfach, dass die Maskenpflicht bald ein bisschen gelockert wird."

Auch sie haben noch nicht regulär geöffnet, starteten aber am vergangenen Samstag einen ersten Testlauf mit 30 Besuchern, der "okay" ausfiel, sagt Lisa Nadler. "Wir haben das Glück, dass wir ein Familienunternehmen sind, das das alles alleine machen kann. Ich musste auch keine Mitarbeiter aus der Kurzarbeit holen, das wäre für mich nicht wirtschaftlich darstellbar gewesen."

Kommende Neustarts

Die nächsten Filme, die neu anlaufen, sind das Disney-Abenteuer Mulan, die Verwechslungskomödie Takeover (mit den Youtube-Stars die Lochis) und der Science-Fiction-Thriller Tenet. Der neue James Bond ist für November angekündigt.