Bayerns Kinos öffnen wieder - Betreiber warnt vor Kinosterben

Betreiber warnt Politik vor Kinosterben

Kinobetreiber appellieren eindringlich an die Politik, die Lage der Kinos auch in den nächsten Monaten im Blick zu behalten. "Die Politik darf uns jetzt ja nicht hängen lassen", betonte der Geschäftsführer des Münchner Royal Filmpalastes, Robert Englberth, in einem BR24Live."Wir machen zwar auf, aber in dem Augenblick, wo wir aufmachen, steigen natürlich auch die Unkosten wieder. Die werden wir mit unseren einnahmen nicht abdecken können."

Sollte die Politik der Meinung sein, dass die Kinos nach der Öffnung keine Unterstützung mehr benötigen, "dann wird in diesem Jahr ganz bestimmt ein Kinosterben stattfinden", warnte Englberth.

Öffnung wird ein Verlustgeschäft

Ein Kinobetreiber benötige eine Auslastung von durchschnittlich etwa 20 Prozent, um "gerade so über die Runden" zu kommen, erläuterte der Geschäftsführer. Allerdings gingen unter der Woche nachmittags nur vereinzelt Leute ins Kino. Deswegen müssten Betreiber schauen, dass der Saal abends voll sei. Wegen der Corona-Regeln sei aber eine Auslastung von maximal 30 Prozent möglich. "Ich komme so mit diesen Sicherheitsmaßnahmen nicht auf mein Soll, das ich brauche", betonte Englberth. "Das heißt: Am Monatsende werde ich Geld mitbringen."