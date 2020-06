Bayerns Kinobetreiber warten auf weitere Lockerungen

Für den Kinobesuch gelten strenge Hygiene- und Abstandsregeln. Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach (CSU), die auch für die Kinos im Freistaat zuständig ist, erklärte, auch in den Kinos müsse ein Mindestabstand von 1,5 Metern zwischen Personen in allen Räumen eingehalten werden. Zudem gilt – wie beim Schutz- und Hygienekonzept für Konzerte und Theateraufführungen - eine Obergrenze von 50 Personen in geschlossenen Räumen.

Maskenpflicht und Popcorn

In einem zweiten Schritt soll die Obergrenze künftig auf 350 Personen ausgeweitet werden. Im gesamten Kinogebäude herrsche Maskenpflicht, so die Ministerin. Die Filmtheater dürfen allerdings weiterhin Getränke und Speisen verkaufen und die Mund-Nasen-Bedeckung darf im Kinosaal zum Verzehr abgenommen werden.

Finanzielle Unterstützung

Die Kinos in Bayern können auf finanzielle Unterstützung vom Freistaat zurückgreifen: Insgesamt stünden 12 Millionen Euro bereit, vor allem für kleine Kinos mit bis zu sieben Leinwänden, aber auch für größere inhabergeführte Filmtheater, so die Ministerin. Das Geld solle die Betreiber in den ersten Monaten nach der Wiedereröffnung bis Ende 2020 unterstützen, um hier existenzbedrohende Notlagen zu verhindern, erklärte Gerlach.

Viele Kinobetreiber warten ab

Allerdings wollen viele Kinobetreiber abwarten, bis die Lockerungen ausgeweitet werden. In Unterfranken etwa sperren nur einzelne Betreiber tatsächlich schon jetzt ihre Säle auf, zum Beispiel das Cineworld im Mainfrankenpark bei Dettelbach oder die Burg-Lichtspiele in Karlstadt. Die Filmwelt Schweinfurt hingegen will frühestens zum 2. Juli wieder Besucher empfangen. In einer Mitteilung heißt es: "Wenig neue Filme, komplette Datenerfassung aller Besucher und die Abstände würden weder Euch noch uns das erwünschte Kinoerlebnis bieten. Wir hoffen auf weitere Lockerungen".