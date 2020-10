Kinobetreiber fordern geringere Mindestabstände im Kinosaal

Bayerische Kinobetreiber sind in Sorge um ihre Existenz: Deswegen haben sie sich in einem offenen Brief an Ministerpräsident Markus Söder (CSU) gewandt: Sie fordern geringere Abstände im Publikum, auch die Obergrenze von 200 Besuchern pro Kinosaal müsse überarbeitet werden. Florian Stiglhofer betreibt das Kurfilmtheater in Oberstdorf, er hat sich an dem offenen Brief beteiligt - und erklärt im Interview mit dem BR die Hintergründe.

Herr Stiglhofer, in dem offenem Brief heißt es, dass die Kinobetreiber ein beispielloses Kinosterben befürchten. Wie schaut es bei Ihnen im Kino aus, wenn Sie die Situation mit dem vergangenen Jahr vergleichen?

Florian Stiglhofer: "Ich muss ganz ehrlich sagen, die Situation ist schon tragisch im Vergleich zum letzten Jahr, was die Besucher anbelangt. Wir mussten ja schließlich drei Monate schließen. Durch die sehr tolle Unterstützung der Staatsregierung sind wir froh, dass wir bis jetzt soweit überlebt haben. Bayern hat als Flächenland die größte und beste Kinos Struktur in Deutschland. Und daher ist es natürlich für uns so wichtig, dass wir weiter überleben können."

Warum haben Sie zusammen mit anderen Kinobetreibern den offenen Brief geschrieben?

"Die Schwierigkeit ist einfach, dass wir aufgrund der sehr strengen Corona-Bestimmungen nur eine geringe Auslastung haben - und haben dürfen. Im Sommer war das noch nicht ganz so dramatisch, weil da die Kapazitäten ausgereicht haben. Aber jetzt tritt die Schwierigkeit auf, dass im Herbst und Winter die kinostarken Zeiten kommen. Die Leute möchten wieder gerne ins Kino rein, draußen ist es nicht mehr so schön warm. Wir haben das Problem, dass da einfach zu wenig Plätze zur Verfügung gestellt werden können. Außerdem starten jetzt immer mehr große Filme."

Was sind Ihre konkreten Forderungen?

"Wir sind dafür, dass Abstandsregeln eingehalten werden sollen. Auf den Gängen 1,50 Meter Abstand finden wir absolut gut. Nur im Saal wäre eine Regelung, wie sie in anderen Bundesländern teilweise praktiziert wird, schon sehr von Vorteil. Sprich also eine Abstandsregelung von einem Meter."

Auf der einen Seite sind die Vorschriften. Auf der anderen Seite die Menschen, die vielleicht gerade zurückhaltend sind und sagen: Kino, das ist mir vielleicht zu eng.

"Es ist schwierig insofern, weil aufgrund dieser ganzen sehr streng Beschränkungen die Sicherheit im Kino nach außen hin etwas schwierig rüberzubringen ist. Die TU Berlin hat eine Studie gemacht, wo ganz klar ist, dass die Aerosol-Verteilung im Kino wesentlich geringer ist. Die sagen klipp und klar: Eine Ansteckungsgefahr im Kino ist wesentlich geringer als in einem normalen Büroraum. Wir haben hervorragende Lüftungen, fahren also mit hundert Prozent Frischluft."

Herbst und Winter ist die Zeit der großen Filme. Aber etwa der neue James-Bond-Film ist wieder verschoben worden. Haben Sie denn wirklich attraktive Filme im Angebot?

"Das Problem ist, dass der Verleih sagt: Wenn die Kapazitäten in den Kinos nicht da sind, dann wollen wir die großen Filme nicht starten, weil wir den Umsatz und das Geschäft nicht bekommen. Aber es werden schon noch attraktive Filme gezeigt, spezielle rede ich jetzt hier vom Allgäu. Wir haben einen neuen Film gestartet, "Im Berg dahuim". Das ist eine Produktion, wo es um die Alpwirtschaft geht mit tollen Dokumentaraufnahmen. Und da ist extrem der Druck da: Wir haben die nächsten Tage und Wochen ausverkaufte Vorstellungen, weil wir aufgrund der Beschränkungen wenig Leute reinlassen dürfen. Es sind Junge, Alte, Kinder, Erwachsene - die freuen sich aufs Kino, es ist nicht so, dass man sagt, da will keiner momentan ins Kino kommen."