Kindesmissbrauch: Urteil gegen "Sektenführer" erwartet

Am Landgericht Regensburg wird am Mittwochvormittag das Urteil im Prozess um einen mutmaßlichen Sektenführer aus Rattenberg im Kreis Straubing-Bogen erwartet. Er soll ein damals zehnjähriges Mädchen schwer sexuell missbraucht haben. Im Laufe der Verhandlung ließ der Angeklagte von seinem Verteidiger eine Erklärung verlesen, in der er den Missbrauch gestand.

75 Missbrauchsvorwürfe gegen "Sektenchef"

Im zweiwöchigen Rhythmus fanden Treffen der vom US-Amerikaner gegründeten Vereinigung statt. Dabei soll er sich mindestens 75 Mal an dem Kind einer Anhängerin vergangen haben. Laut Anklage soll es zu den Taten unter anderem im Haus des damals 58-Jährigen in Rattenberg im Landkreis Straubing-Bogen gekommen sein, aber auch in einem Hotel oder bei einer Busfahrt.

Anklage fordert achteinhalb Jahre Gefängnis

Der Angeklagte gestand und überwies dem heute 16-jährigen Opfer 50.000 Euro. In ihrem Plädoyer forderte die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von achteinhalb Jahren. Darin eingerechnet ist eine Strafe von zwei Jahren und drei Monaten wegen Steuerhinterziehung. Die Verteidigung forderte eine Strafe von nicht mehr als fünf Jahren.