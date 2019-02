Kindesmissbrauch in Tiefgarage: Polizei fasst Tatverdächtigen

Die Regensburger Polizei hat bei der Fahndung nach einem Mann, der Ende Januar im Stadtteil Kumpfmühl in einer Tiefgarage ein Kind missbraucht haben soll, einen Verdächtigen gefasst. Wie das Polizeipräsidium der Oberpfalz erst jetzt mitteilte, wurde bereits am Mittwochnachmittag ein 55 Jahre alter Mann aus dem Regensburger Stadtosten festgenommen. Ein Hinweis aus der Bevölkerung habe dazu geführt.

Intensive Ermittlungen der Polizei

Der 55-Jährige soll das Kind am 24. Januar angesprochen und überzeugt haben, mit ihm zu kommen. Im Abgang zur Tiefgarage soll er dann nicht näher benannte "Handlungen" an dem Kind verübt haben und dann weggegangen sein. Nach dem Mann war auch mit Aufnahmen aus einer Überwachungskamera gesucht worden, die Polizisten Passanten am vergangenen Wochenende im Umfeld des Tatorts auf Tablets vorspielten. Danach gingen etwa 50 Hinweise ein, so die Polizei.

Festgenommener auch für weitere Taten verantwortlich?

Laut der Mitteilung ist der Mann auch dringend verdächtig, am 10. Januar zwei weitere Kinder angesprochen zu haben. Bereits am Donnerstag wurde der 55-Jährige aufgrund der Ermittlungsergebnisse auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der sexuellen Belästigung, des sexuellen Missbrauchs von Kindern und der sexuellen Nötigung. Der Mann sitzt nun im Gefängnis.