Kindesmissbrauch in Regensburg: Bisher keine Hinweise

Die Polizei fahndet nach einem Sexualstraftäter, der vor gut zwei Wochen ein Kind in einer Regensburger Tiefgarage missbraucht haben soll. Deswegen hat die Polizei heute ein Video des mutmaßlichen Täters veröffentlicht. Auf der kurzen Videosequenz ist ein Mann mit Kapuze zu sehen, der mit einem Kind die Straße entlanggeht.

Befragung vom Passanten bringt keine Hinweise

Am Samstagvormittag führte die Polizei eine intensive Befragung von Passanten und Anwohnern in der Nähe des Tatortes durch. Unterstützt wurden sie dabei von Kräften der Bayerischen Bereitschaftspolizei. Rund 35 Beamte waren beteiligt. Laut einem Polizeisprecher wurden bei der rund zweistündigen Befragung aber keine "tiefergehenden Erkenntnisse" gewonnen.

Der Vorfall hatte sich am 24. Januar in einer Tiefgarage in der Boelckestraße ereignet. Wie die Kriminalpolizei mitteilt, hatte der Mann zwischen 13 und 14 Uhr in der Theodor-Storm-Straße Kontakt zu dem Kind aufgenommen und war anschließend mit ihm zusammen die Ludwig-Thoma-Straße entlang zur Augsburger Straße und dann zur Boelkestraße gegangen.

Die Polizei ermittelt noch in weiteren Fällen, die möglicherweise mit der Tat in Zusammenhang stehen. Zum Beispiel soll der Mann am 10. Januar vergangenen Jahres am helllichten Tag zwei Schüler angesprochen haben.