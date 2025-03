14.03.2025, 05:19 Uhr Audiobeitrag

> Kindesmissbrauch im Netz: Steigende Straftaten belasten Behörden

Kindesmissbrauch im Netz: Steigende Straftaten belasten Behörden

Seit Jahren werden immer mehr sexuelle Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger im Netz registriert. Ermittler bringt das an ihre Grenzen. Warum sie mit Hinweisen aus den USA arbeiten und was es bräuchte, um der Flut an Bildern Herr zu werden.

Von Theresa Momsen