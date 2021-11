Kindesmissbrauch im Darknet: Datenschutz erschwert Ermittlungen

Allein in diesem Jahr wurden rund 2.700 Verfahren wegen Kindesmissbrauch im Netz eröffnet. "Das ist eine Steigerung von fast 140 Prozent im Vergleich zum Vorjahr", sagte der bayerische Justizminister Georg Eisenreich. Seine Botschaft: "Wer solche Straftaten begeht, kann sich in Bayern nicht sicher fühlen."

Oberstaatsanwalt: Hohe Dunkelziffer

Das "Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch von Kindern im Internet", kurz ZKI, wurde vor einem Jahr gegründet und ist Teil des Zentralstelle Cybercrime der bayerischen Justiz in Bamberg. Oberstaatsanwalt Thomas Goger und sieben weitere Staatsanwälte führen gemeinsam mit IT-Fachleuten Ermittlungen insbesondere im Darknet durch. Das ZKI kümmert sich um Fälle, in denen viel technisches Knowhow oder viel Zeit vonnöten ist.

Goger spricht von einem Trend hin zu "härterem Material". Seiner Einschätzung nach gibt trotz der Erfolge der Ermittlungsbehörden viele Fälle von Kindesmissbrauch im Internet, die den Behörden nach wie vor verborgen bleiben.

Politische Forderung: Verkehrsdatenspeicherung zur Verfolgung schwerer Straftaten

Was den Ermittlern die Arbeit erschwert, ist der Datenschutz. Justizminister Eisenreich schilderte, dass die bayerischen Behörden zum Teil Hinweis auf noch laufenden Kindesmissbrauch aus dem Ausland bekämen, die Täter jedoch nicht finde könne, da es keine Verkehrsdatenspeicherung in Deutschland gibt. Oberstaatsanwalt Goger wird deutlicher: "Die derzeit in Deutschland nicht vorhandene Speicherung der Zuordnung von dynamischen IP-Adressen und Supportnummern zu konkreten Anschlussinhabern führt in der Praxis dazu, dass viele Ermittlungen zu Ende sind, bevor sie richtig starten konnten."

Eisenreichs Forderung an die neue Bundesregierung: Verkehrsdaten müssten zeitlich befristet gespeichert werden und für Ermittlungen bei schweren Straftaten herangezogen werden.