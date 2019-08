Kindesmissbrauch: 25-Jähriger muss zwölf Jahre ins Gefängnis

Der Richter am Landgericht Bamberg ordnete zudem die Unterbringung des Angeklagten in der Sicherungsverwahrung an.

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Gesamtfreiheitsstrafe von 13 Jahren sowie Sicherungsverwahrung beantragt. Der Verteidiger hatte lediglich eine Verurteilung wegen vorsätzlichen unerlaubten Führens einer Schusswaffe und Diebstahls beantragt. Hierfür erachtete er eine Geld- oder Bewährungsstrafe als ausreichend. Im Übrigen hatte er Freispruch beantragt.

Achtjährigen auf Schulweg abgepasst und missbraucht

Der 25-Jährige hatte im Januar 2019 einen damals Achtjährigen auf dem Schulweg zweimal abgepasst, mit einer Luftdruckpistole und einem Messer bedroht und in einem Waldstück zum Geschlechtsverkehr gezwungen.

Außerdem wurde der 25-Jährige im Februar dabei beobachtet, wie er eine Luftdruckpistole bei sich trug, ohne einen Waffenschein dafür zu besitzen. Im September 2018 stahl der Mann 400 Euro aus einem Haus im Landkreis Haßberge. Wegen all dieser Taten wurde der Mann zu zwölf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt.

Aus Gründen des Opferschutzes machte Christian Pfab, Stellvertretender Pressesprecher des Landgerichts Bamberg, keine genaueren Angaben.