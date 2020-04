Kinderzeche und Summerbreeze-Festival in Dinkelsbühl abgesagt

Die Veranstalter der Kinderzeche in Dinkelsbühl beugen sich der Allgemeinverfügung der bayerischen Staatsregierung und sagen das Heimatfest ab. Auch die Organisatoren des Summerbreeze-Festivals (12. bis 15.08.) verkündeten eine Absage des Musik Open Airs wegen der anhaltenden Corona-Pandemie. Dies wurde bei einer Pressekonferenz im Dinkelsbühler Rathaus von Oberbürgermeister Christoph Hammer (CSU) und Vorstand der Kinderzeche, Hans-Peter Mattausch, verkündet.

Verlegung der Kinderzeche kommt nicht in Frage

Seit 1945 ist es das erste Jahr, in dem keine Kinderzeche stattfindet, so Mattausch. Die Entscheidung, diese wirklich abzusagen, sei schweren Herzens von den Verantwortlichen getroffen worden. Eine Verlegung des Heimatfestes, das ursprünglich von 17. bis 26. Juli 2020 geplant war, komme nicht infrage. Der Termin für die Kinderzeche sei festgelegt, außerdem könne man nicht einschätzen, wie sich die Situation weiterentwickle, heißt es von Hans-Peter Mattausch.

Veranstalter suchen nach Alternativen zur Kinderzeche

Aktuell arbeite man aber an alternativen Veranstaltungen zur Kinderzeche, die nicht wie der traditionelle Umzug durch die Stadt viele tausend Besucher hätten. In einigen Wochen könne man dazu mehr sagen. Als Sprecher der Kinderzeche sagt Mattausch, dass es hierbei auch darauf ankomme, wie es nach dem 3. Mai weitergehe und wie genau eine Großveranstaltung definiert werden.

Verantwortliche bitten um Solidarität

Eine Absage habe große finanzielle Folgen für das Heimatfest, hinter dem ein Verein mit Mitarbeitern stehe. Somit hoffen die Veranstalter auf Solidarität von denjenigen, die bereits Karten gekauft haben. Die Käufer werden gebeten, im nächsten Jahr erneut Karten zu kaufen, im Gegenzug hätten sie dann einen begehrten Platz sicher.

Summerbreeze hatte bereits 25.000 Karten verkauft

Anders als die Kinderzeche ist das Musikfestival Summerbreeze in keiner anderen Form möglich. Wie Oberbürgermeister Hammer mitteilt, sei der Kartenvorverkauf der Veranstaltung in diesem Jahr so gut wie noch nie gelaufen. Bereits 25.000 Tickets seien verkauft. Diese Verkäufe müssten nun rückabgewickelt werden, in welcher Form sei noch nicht klar.

Versicherung deckt nicht alle Kosten: Zukunft des Summerbreeze ungewiss

Das Festival hat für das Jahr 2020 eine Ausfallversicherung, sodass der finanzielle Schaden zunächst nicht zu groß ausfällt, teilte der Oberbürgermeister mit. Dennoch seien bisherige Investitionen und laufende Kosten zu bezahlen, die die Versicherung nicht abdeckt. Fraglich sei auch, wie es im nächsten Jahr mit dem Festival weitergehe.

Theateraufführungen mit begrenzter Zuschauerzahl denkbar

Des Weiteren bedauert Dinkelsbühls Oberbürgermeister die Lage des städtischen Landestheaters. Durch das Probenverbot und das nun ausgesprochene Verbot von Großveranstaltungen, sei überhaupt nicht klar, ob es in diesem Jahr zu Aufführungen kommen werde. Anders als bei der Kinderzeche oder dem Summerbreeze-Festival könne man aber bei Theateraufführungen zum Beispiel weniger als die üblichen 300 Platzkarten verkaufen.

Corona-Krise reißt Loch in Dinkelsbühler Stadthaushalt

Falls das Landestheater in diesem Jahr geschlossen bleiben muss, würde das ein Defizit von einer halben Millionen Euro im Stadthaushalt bedeuten, so Oberbürgermeister Hammer. Dazu kommen weitere Defizite aus fehlenden Gewerbeeinnahmen von Hotels und Gastronomiebetrieben und dem Ausfall weiterer Stadtfeste. Aktuell sieht das Stadtoberhaupt auch noch keinen Weihnachtsmarkt in Dinkelsbühl.