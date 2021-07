Kinderzeche mit ökumenischem Gottesdienst gefeiert

Gucken für die Kinder

Am Dienstag geht das Programm der Kinderzeche mit der Übergabe der sogenannten Gucken an Schulkinder weiter. Diese mit Süßigkeiten gefüllten Tüten werden normalerweise beim großen Festumzug verteilt, der in diesem Jahr entfällt. Laut Organisator Hans-Peter Mattausch ist dieser Programmpunkt wohl der historischste in der Coronaversion der Kinderzeche. Immerhin geht das Festspiel auf die Sage um die Turmwärtertochter Lore zurück, die die Stadt im Dreißigjährigen Krieg zusammen mit einer Schar Kinder von den Schweden befreit haben soll.

Programm unter Hygienevorschriften

Damit bei der Guckenverteilung Hygieneregeln eingehalten werden, kommen die einzelnen Dinkelsbühler Schulklassen nacheinander in das Zeughaus. Hier werden die Kinder auf Abstand und mit Einbahnstraßenregelung durchgeschleust und dabei werden ihnen die Gucken überreicht. Ebenfalls am Dienstag findet der Frühschoppen in den Dinkelsbühler Biergärten statt. Hier ist aufgrund der Pandemie eine Reservierung im Vorfeld erforderlich. Am kommenden Sonntag, den 25. Juli, endet die Kinderzeche mit einem Konzert der Knabenkapelle.