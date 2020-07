Kinderzeche-Ersatzprogramm: Gottesdienst unter freiem Himmel

Anlässlich der Dinkelsbühler Kinderzeche findet am Montag (20.07.20) im Rahmen des Corona-bedingten Ersatzprogramms ein ökumenischer Gottesdienst unter freiem Himmel statt. Um zehn Uhr soll der Gottesdienst am Weinmarkt in Dinkelsbühl beginnen.

Kartenverkauf für Gottestdienst bereits im Vorfeld

Karten für Sitzplätze konnten im Vorfeld gekauft werden, somit könne man die Sicherheitsbestimmungen einhalten, die es durch die Corona-Pandemie gibt, teilt Hans-Peter Mattausch mit, Vorsitzender der Kinderzeche. Nach dem Gottesdienst folgt gemütliches Beisammensitzen, bevor die Kinderzeche in diesem Jahr beendet wird. Normalerweise dauert das Heimatfest zehn Tage lang.

Kinderzeche mit virtuellem Bieranstich

Das Sonderprogramm der Kinderzeche startete am vergangenen Freitag (17.07.20) mit einem virtuellen Bieranstich. Um den Umzug zu ersetzen, bei dem jedes Jahr rund 1.100 Dinkelsbühler in historischen Kostümen mitlaufen, wurde der Weinmarkt am Wochenende mit Kinderzech-Geräuschen, wie traditionellen Böllerschüssen oder Glockengeläut, beschallt.

Historischer Hintergrung: Sage der Turmwächterstochter

Den historischen Hintergrund zu den Festspielen liefert die Sage um die Turmwächterstochter Lore: Sie soll die Stadt vor Plünderung und Brandschatzung durch die Schweden bewahrt haben. Nach der wochenlangen Belagerung Dinkelsbühls war Lore den schwedischen Truppen singend mit einer Schar kleiner Kinder entgegen gezogen. Sie flehten beim Feldherrn Sperreuth um Gnade. Den Kindern zuliebe verschonte dieser die Stadt.