Kinderzeche Dinkelsbühl: Verantwortliche bitten um Besonnenheit

Aufgrund der Corona-Krise findet die diesjährige Kinderzeche in völlig anderer Form und ohne Festspiel statt. Weder die Stadtverantwortlichen von Dinkelsbühl noch die Verantwortlichen der Kinderzeche bieten eigene gastronomische Angebote an. Es gehe einzig und allein um den Erhalt des jahrhundertealten Brauchtums, betonte Kinderzechvorstand Hans-Peter Mattausch. Aufgabe in diesem Jahr sei es, der Bevölkerung bewusst zu machen, dass die Pflege der alten Schulfesttradition die einzige Aufgabe der Gremien sei.

"Wichtigste Bestandteile sind hier nun mal die Guckenverteilung an die Kinder der Stadt sowie das Feiern des ökumenischen Gottesdienstes. Alle anderen Angebote sind extra so konzipiert, dass sie jeder von zu Hause wahrnehmen kann." Hans-Peter Mattausch, Kinderzechvorstand.

Absage an Feierwütige und Partyvolk

Auch Dinkelsbühls Oberbürgermeister Christoph Hammer (CSU) warnte: "Die Anreise auf Verdacht aus der Umgebung ist unnötig, da so ziemlich alle Plätze in der Gastronomie bereits vorreserviert sind." Er erteilte damit allen Feierwütigen eine klare Absage. Zustände wie beispielsweise auf Mallorca werde es in der Stadt nicht geben, sagte Hammer. Im Vorfeld seien bereits entsprechende Maßnahmen getroffen worden und der gesamte Kinderzechvorstand sowie das Stadtoberhaupt unterstützten sämtliche Entscheidungen der Polizeiinspektion Dinkelsbühl.

Virtueller Bieranstich und Gottesdienst

Der virtuelle Bieranstich der Kinderzeche findet am Freitagabend (17.7.20) um 18.30 Uhr statt. Der Haupttag am Montag, den 20. Juli, wird um 10.00 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Weinmarkt gefeiert. An der jährlich stattfindenden Kinderzeche beteiligen sich üblicherweise etwa 1.100 kleine und große Dinkelsbühler. Das ist etwa jeder zehnte Einwohner der Stadt. Die Festspiele und auch das traditionelle Volksfest auf dem Schießwasen waren schon lange abgesagt worden.

Dinkelsbühler Kinder als Retter in größter Not

Den historischen Hintergrund zu den Festspielen liefert die Sage um die Turmwächterstochter Lore: Sie soll die Stadt vor Plünderung und Brandschatzung durch die Schweden bewahrt haben. Nach der wochenlangen Belagerung Dinkelsbühls war Lore den schwedischen Truppen singend mit einer Schar kleiner Kinder entgegen gezogen. Sie flehten beim Feldherrn Sperreuth um Gnade. Den Kindern zuliebe verschonte dieser die Stadt.