Kinderzeche Dinkelsbühl startet mit virtuellem Bieranstich

Statt der üblichen zehntägigen Veranstaltung wird die Dinkelsbühler Kinderzeche in diesem Jahr nur an hauptsächlich drei Tagen tatsächlich gefeiert und auch das nur in abgespeckter Form, so Mattausch weiter. Klar ist: Kostüme und Festumzüge wird es nicht geben. Um dennoch das Gefühl des Heimatfestes aufkommen zu lassen, wird es am Samstag und Sonntag (18./19.7.) am Weinmarkt "Kinderzech-Geräusche" geben.

"Kinderzech-Geräusche" über Beschallungsanlage

Über die Beschallungsanlage an der Schranne werden traditionelle Böllerschüsse und Glockengeläut abgespielt. Der Haupttag am Montag, den 20. Juli wird mit einem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr im Freien am Weinmarkt gefeiert. "Wir wollen uns in diesem Jahr auf das Wesentliche der Kinderzeche konzentrieren und das ist die ökumenische Botschaft", sagt der Dinkelsbühler Oberbürgermeister Christoph Hammer (CSU). Anschließend sind die Teilnehmer eingeladen, noch gemütlich beisammen zu sitzen und das traditionelle Festabzeichen zu erstehen.

Hygienemaßnahmen erfordern vorherige Reservierung

Um am Gottesdienst und dem anschließenden gemütlichen Teil teilzunehmen, ist jedoch eine vorherige Reservierung erforderlich, um alle Hygienemaßnahmen einhalten zu können, sagt Mattausch. Am Dienstag, den 21. Juli wird es einen Frühschoppen geben, für den ebenfalls Plätze reserviert werden müssen. Der übliche Tanz auf dem Weinmarkt und der Zapfenstreich entfallen. Im Regelfall kommt die Kinderzeche auf Unkosten von rund 250.000 Euro. In diesem Jahr fallen Kosten von circa 85.000 Euro an, die durch Spenden finanziert werden müssen, sagt Mattausch.

Jeder zehnte Einwohner feiert mit

An der jährlich stattfindenden "Kinderzeche" beteiligen sich insgesamt rund 1.100 kleine und große Dinkelsbühler. Das ist etwa jeder zehnte Einwohner der Stadt. Den historischen Hintergrund zu den Festspielen liefert die Sage um die Turmwächterstochter Lore: Sie soll die Stadt vor Plünderung und Brandschatzung durch die Schweden bewahrt haben. Nach der wochenlangen Belagerung Dinkelsbühls war Lore den schwedischen Truppen singend mit einer Schar kleiner Kinder entgegengezogen. Sie flehten beim Feldherrn Sperreuth um Gnade. Und um der Kinder willen verschonte dieser die Stadt.