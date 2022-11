Kinderweihnacht: Nürnberg startet früher in die Weihnachtszeit

Ab nächster Woche beginnt in Nürnberg schon der erste Weihnachtszauber – zumindest für die Kinder. Denn am Montag startet die diesjährige Kinderweihnacht und ist damit um einiges vor dem berühmten Christkindlesmarkt dran, der am 25. November eröffnet wird.

Nostalgisches und Kreatives für Kinder

Am Donnerstagnachmittag haben Schausteller und Vertreter der Stadt die kleine Budenstadt auf dem Hans-Sachs-Platz vorgestellt: Dort sind nostalgische Fahrgeschäfte wie ein Etagen-Karussell oder eine Dampfeisenbahn zu finden. Daneben sind Mitmachbuden eine Attraktion für die Kinder. Dort können sie sich kreativ betätigen, wenn sie möchten.

Auch das Nürnberger Christkind besucht immer wieder den Kinder-Weihnachtsmarkt: Ab dem 29. November ist sie jeden Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag gegen 14.30 Uhr auf der Kinderweihnacht angekündigt. Laut Veranstalter lädt sie dann auch alle Kinder zu einer Freifahrt auf dem Etagen-Karussell ein.

Vorgezogener Start als Hilfe für Schausteller

Mit der vorgezogenen Eröffnung unterstütze die Stadt die Schausteller, sagte Wirtschaftsreferent Michael Fraas (CSU). In den vergangenen beiden Jahren war der Christkindlesmarkt und damit auch die Kinderweihnacht wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Im vergangenen Jahr kam die Absage erst eine Woche vor der Eröffnung, was viele Marktleute in extreme wirtschaftliche Schwierigkeiten gestürzt habe, so Lorenz Kalb, der Vorsitzende des Süddeutschen Schaustellerverbands.

Bei der Eröffnung des Christkindlesmarkts gibt es in diesem Jahr keine Änderungen. Sie findet traditionsgemäß am Freitag vor dem ersten Advent statt. Christkind Teresa Windschall wird am 25. November den berühmten Prolog auf der Empore der Frauenkirche hoch über der Budenstadt aus Holz und Tuch auf dem Hauptmarkt sprechen.