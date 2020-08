02.08.2020, 15:03 Uhr

Kinderwagen in Brand gesteckt: Sechs Menschen leicht verletzt

In Kulmbach wurde am frühen Sonntagmorgen im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses ein Kinderwagen in Brand gesteckt. Sechs Personen erlitten durch die starke Rauchentwicklung leichte Verletzungen. Ein Mann wurde festgenommen.