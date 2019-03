"Müllmonster" und "Clownsköche" beim Kindertheaterfestival

In Amberg hat heute wieder das Kindertheaterfestival begonnen. Eine Woche lang gibt es Theaterkultur für die Jüngsten der Stadt. Bis Freitag gastieren Bühnen aus ganz Deutschland im Jugendzentrum Klärwerk. Täglich ist ein anderes Stück zu sehen.

Von Verpackungswahn bis zu Grimms "Froschkönig"

Eine Kinderjury entscheidet am Ende des Festivals über den Gewinner, der als Trophäe die Glasfigur KIT bekommt und im kommenden Jahr das Festival eröffnen darf. Dazu schauen sich die Jurykinder die Stücke täglich an und stimmen dann ab, was ihnen gefallen hat und was nicht. Für die öffentlichen Aufführungen, täglich um 16 Uhr, gibt es jeweils noch Karten.

Heute gastiert das Red Dog Theater Berlin mit dem Stück "Das Müllmonster feiert Geburtstag", einem Stück über den Verpackungswahn. Morgen gibt es den "Furiosen Küchenzirkus" vom Kinder- und Familientheater Coq au Vin aus Berlin mit Clownsköchen und jeder Menge Schwierigkeiten beim Backen und Kochen. Am Mittwoch ist der Grimm-Klassiker "Froschkönig" zu sehen, allerdings in einer interaktiven Version vom Theater Fritz und Freunde aus Augsburg. Am Donnerstag dann wartet das Puppentheater Silberfaden aus Marktheidenfeld mit Marionettentheater und dem Stück "Verflixt und zugenäht" und am Freitag gibt es Musik, Schauspiel und Malerei mit dem Stück "Herr Glück und Frau Unglück" des Theaters Karo Acht aus Hildesheim.

Kunst und Kultur für die Jüngsten

Die Stadt Amberg lockt mit dem Kindertheaterfestival jährlich Bühnen aus ganz Deutschland in die Oberpfalz. Es soll die Jüngsten bereits an Kunst und Kultur heranführen und ein Auseinandersetzen damit vermitteln. Vormittags gibt es jeweils zwei Vorstellungen für Kindergärten und Schulen, nachmittags ist die Aufführung öffentlich.