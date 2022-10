Kindertafel Schweinfurt ruft Aktion "Weihnachtshaus" ins Leben

Der Kindertafel e.V. in Schweinfurt startet in wenigen Tagen eine neue Aktion: das sogenannte Weihnachtshaus. Ziel ist es Kindern aus sozial benachteiligten Familien an Weihnachten ein Freude zu machen. Gerade in diesem Jahr fällt es vielen Familien wegen der hohen Inflation und der hohen Energiepreise noch schwerer, für Weihnachtsgeschenke zu sorgen. Der Kindertafel zufolge können sich Familie schriftlich an sie wenden und dabei Alter, Geschlecht des Kindes, Vorname und natürlich der Herzenswunsch – bis maximal 30 Euro – angeben.

Labus: Weihnachtsfest droht in vielen Familien ganz klein auszufallen

"Die angespannte Lage zeigt schon jetzt deutlich, dass Weihnachten bei vielen Familien deutlich kleiner ausfallen wird - weniger Essen, wenige bis keine Geschenke für die Kinder. Das können und wollen wir nicht zulassen, deshalb entstand die Idee zu unserem Weihnachtshaus", berichtet Stefan Labus, der Leiter der Schweinfurter Kindertafel. "Wir möchten Sorge dafür tragen, dass Kinder bis 13 Jahre aus sozial schwachen Familien Weihnachten nicht ganz ohne Geschenk dastehen. Deshalb bitten wir einen Sponsoren um einen finanziellen Beitrag. Zum anderen fordern wir Kinder bzw. deren Familien auf, uns den Herzenswunsch per Brief zu schicken. Sehr schön wäre es natürlich, wenn die Kinder uns ein Weihnachtsbild malen würden. Und dann werden wir aktiv und an Weihnachten wird vielleicht doch das ein oder andere Kindergesicht strahlen."

Kindertafel richtet Weihnachtshaus ein

Die Aktion beginnt am 15. Oktober und die Informationen mit den Herzenswünschen sollten bis zum 30. November bei der Schweinfurter Kindertafel per Brief eingegangen sein. Der Herzenswunsch kann dann ab dem 12. Dezember 2022 im besonderen "Weihnachtshaus" der Schweinfurter Kindertafel abgeholt werden. "Wir freuen uns sehr über Geldspenden für diese Weihnachtshaus-Hilfsaktion", so Stefan Labus, der Leiter der Schweinfurter Kindertafel. Seit 13 Jahren ist die Schweinfurter Kindertafel aktiv, um Menschen, denen es nicht so gut geht, unter die Arme zu greifen mit den unterschiedlichen Hilfsprojekten wie Gesundes Frühstück, "Gabenzaun" und Suppenküche – dazu kommen noch die vielen Lebensmittel- und Sachspenden ins Ahrtal, die Ukraine, Rumänien und Deutschland.