Kinderspielstadt "Mini-Bayreuth" geht an den Start

Zur Kinderspielstadt in Bayreuth, die traditionell von Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe (BG) eröffnet wird, gehört eine eigene Strom- und Wasserversorgung, ein eigenes Parlament sowie Polizeibeamte und Reporter – natürlich aber auch eigenes Geld.

Von der Lederwerkstatt bis zur Hüpfburg

Das Spielgeld heißt "Knobbern" und kann von den Kindern an einzelnen Stationen wie beispielsweise der Lederwerkstatt verdient werden. In der Hüpfburg oder auch einem Mini-Bayreuth-Fanshop kann das Geld wieder ausgegeben werden.

Platz für bis zu 500 Kinder

Bis zu 500 Kinder können täglich in der kleinen Stadt spielen (400 am Vormittag, 100 am Nachmittag). Organisiert wird die Kinderspielstadt vom Amt für Kinder, Jugend, Familie und Integration - gemeinsam mit dem Stadtjugendring.

Kinder ab der ersten Klasse dürfen mitspielen

Die Kinderspielstadt ist für Kinder, die bereits die erste Klasse besucht haben, auf dem Sportplatz des SC Kreuz täglich von 10.00 bis 16.00 Uhr geöffnet. Die Kassen öffnen eine halbe Stunde vor Beginn, einen Kartenvorverkauf gibt es nicht. Der Ganztagespass kostet drei Euro, den Nachmittagspass gibt es für 1,50 Euro.