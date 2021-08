Kinderspielstadt Dillingen: Bürgermeister gesucht

Der Stadtrat ist schon gewählt, jetzt geht es um den Bürgermeister oder die Bürgermeisterin der Dillinger Kinderspielstadt: Dominik und Maya sind in der Stichwahl und ringen um die 58 potentiellen Wähler. "Ich werde probieren, Preise zu senken, das Lohneinkommen zu erhöhen", versucht Maya zu überzeugen. "Wenn Ihr mich wählt, sollen die Getränke billiger werden. Aber ich kann Euch noch nicht so viel versprechen, weil der Stadtrat redet dann auch noch mit", erkennt Dominik.

"Bank ist der coolste Job"

Bis am Mittag feststeht, ob Bürgermeister oder Bürgermeisterin, wird in der Kinderspielstadt erst einmal gearbeitet. Frederik macht Körbe aus gerolltem Zeitungspapier, Elias geht in die Bank und auch Pascal darf heute dort arbeiten: "Ich bin das erste Mal drin. Ich war schon sieben Mal in der Kinderspielstadt - Bank ist für mich einer der coolsten Jobs, weil man hier mit Geld arbeiten kann."

Zwölf Heller Stundenlohn in der Kinderspielstadt

Für die verschiedenen Jobs kriegen die Mitarbeiter Lohnbescheinigungen und die können sie bei der Bank auf ihr Konto einzahlen. Louis hat gestern schon gearbeitet, dafür Steuern gezahlt und den Lohn auf sein Konto eingezahlt. Zwölf Heller gibt es bei den meisten Jobs pro Stunde. Was die Kinder produzieren, wird verkauft. Ob Insektenhotels, Anhänger aus selbst geschliffenem Bernstein, geknüpfte Freundschaftsarmbänder oder geflochtene Körbchen aus gerolltem Zeitungspapier: In allen Zelten und Holzbuden wird gearbeitet.

Kommunale Gemeinschaft erleben und gestalten

Auch Dominik arbeitet mit, doch bald ist er vielleicht schon Bürgermeister. Die Wahl läuft bereits, die Betreuer gehen mit den Wahlzetteln von Stand zu Stand und Zelt zu Zelt. Leben, arbeiten, Regeln aufstellen - in der Kinderspielstadt können die Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren die Zusammenhänge in einer kommunalen Gemeinschaft erleben und selbst gestalten.

Die Jobs: Pizza backen, Körbe flechten oder Arbeit vermitteln

Inzwischen duftet es schon nach Pizza – auch als Pizzabäcker kann man arbeiten. Wer nicht mehr mag, kann auch kündigen. Das macht Dominik zum Beispiel. Er hat genug vom Körbeflechten und ist jetzt in der Verwaltung als Arbeitsvermittler tätig. Wer keine Arbeit hat, kommt zu ihm. Währenddessen zählen die Betreuer die Stimmzettel aus. Und Punkt zwölf wird es dann spannend: Das Ergebnis wird verkündet. Die Wahlbeteiligung liegt bei 75 Prozent und das Ergebnis ist eindeutig.

Bürgermeister setzt sich für günstiges Essen ein

Mit 29 Stimmen wird Dominik zum Bürgermeister gewählt und bekommt großen Applaus. Wie in der großen Politik bedankt er sich bei seinen Wählern und wird am Nachmittag gleich die erste Stadtratssitzung leiten. Vorher gibt es aber noch Mittagessen – Schinkennudeln mit Tomatensauce. Die kosten sieben Heller. Dominik will sich bei der ersten Stadtratssitzung dafür einsetzen, dass das Essen günstiger wird. Und das klappt. Der Stadtrat und der neu gewählte Bürgermeister einigen sich darauf, dass das Mittagessen nur noch fünf Heller kosten soll.

Die einzigen Erwachsenen sind Ehrenamtliche

Insgesamt 30 Ehrenamtliche sind für die Kinder da, wenn sie Hilfe brauchen. Teilweise nehmen sie dafür extra Urlaub, viele waren als Kind selber in der Kinderspielstadt dabei und es hat ihnen so gut gefallen, dass sie auch als Jugendliche und junge Erwachsene noch mitmachen wollen.