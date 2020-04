Kinderschutzbund verzeichnet 20 Prozent mehr Anrufe

Keine Schule, kein Kindergarten, dafür die Kinder zuhause und die Eltern oft in Homeoffice oder Kurzarbeit. Das zehrt an den Nerven. Die Probleme wachsen, das bekommen auch die Ehrenamtlichen an der Eltern-Hotline des Kinderschutzbundes, zu spüren. Rund 20 Prozent mehr Anrufe hat man in der Corona-Krise dort registriert.

Seit zehn Jahren ehrenamtlich bei der "Nummer gegen Kummer"

Auch die Helfer vom Dillinger Kinderschutzbund sitzen regelmäßig am Telefon. Ehrenamtliche wie Gabi Titze hören vor allem zu. Seit zehn Jahren macht sie das schon. So lange ist der Dillinger Kinderschutzbund bei der "Nummer gegen Kummer" dabei. Die aktuelle Ausnahmesituation bringt viele Eltern an ihre Grenzen, hat sie festgestellt: "Es ist grundsätzlich einne angespannte Stimmung in der Familie, weil es halt einfach ne ungewöhnliche Situation für alle Beteiligten ist."

Alleinerziehende in Existenznot

70 Prozent der Anrufer sind Frauen, oft sind es Alleinerziehende. Da gehe es nicht nur um die Kinderbetreuung, so Titze, sondern um Existenzängste. Auch ihr Mann Peter sitzt oft am Telefon und versucht den Betroffenen zu helfen. Manche fragen nach, was man denn tun könne, um Kinder zu beschäftigen. Dann überlegt er gemeinsam mit den Anrufern und er verweist auf Beratungsangebote im Internet oder auf die Seite des Kinderschutzbundes.

Tipps und Informationen im Netz

Dort sind viele Informationen zusammengestellt: Welche Medien sind für Kinder sinnvoll, wie kann man in der Corona-Zeit auch in der Wohnung zum Naturforscher werden oder wie erklärt man dem Kind, was Corona eigentlich ist. Ebenso wichtig für die Eltern: Wie kann man sich auch Freiräume schaffen? Und Titze ermuntert die Anrufer "sich anderen zuzumuten." Das gilt vor allem für Freunde, denn meistens sei man da willkommen.

Corona als Druckmittel

Problematisch ist der Alltag in Zeiten von Corona auch für getrennt lebende Eltern. Auch jetzt habe der Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, ein Anrecht darauf, sein Kind zu sehen. Manche Partner würden die aktuellen Einschränkungen als Vorwand nehmen, um dem anderen Elternteil Umgang mit den Kindern zu verweigern.

Helfer vermitteln: Die Krise hat auch Gutes

Es lastet viel Druck auf den Eltern, den versuchen die Ehrenamtlichen des Kinderschutzbundes zu nehmen. Niemand müsse den Lehrer ersetzen und ob die Wohnung perfekt ist, sei auch nicht so wichtig, versuchen sie den Anrufern mitzugeben. Auch gehe es darum, den Menschen für das Gute dieser Situation die Augen zu öffnen und das ist vor allem die Zeit, die man füreinander hat.