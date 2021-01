Kinderschutzbund und Wissenschaftler sehen Bildung in Gefahr

Der Lockdown verlängert, Distanzunterricht an den Schulen, nicht mehr als Notbetreuung in den Kindergärten und Krippen, so sehen die Corona-Maßnahmen nach dem Bund-Ländergipfel vom Mittwoch aus. Ziel ist es, die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle zu bekommen. Das stellen auch Pädagogen und Kinderschützer nicht in Frage – doch sie warnen vor Nebenwirkungen von Notbetreuung und Fernunterricht bei Kindern und Jugendlichen. Der Augsburger Erziehungswissenschaftler Klaus Zierer sieht deren Entwicklung ebenso in Gefahr, wie die Vorsitzende des Kinderschutzbundes in Augsburg, Nazan Simsek. Zierer spricht von einer drohenden "Bildungskatastrophe".

Simsek: Kinder auf Kontakte und Interaktion angewiesen

Nazan Simsek, erste Vorsitzende des Kinderschutzbundes in Augsburg, zeigte sich nach den Corona-Beschlüssen von Bund und Ländern im BR-Interview enttäuscht. Simsek fordert, so schnell wie möglich an die Öffnung von Schulen und Kindergärten zu denken. Sie habe gehofft, dass die Politik diese Notwendigkeit erkennt. Gerade im Grundschul- und Kindergarten-Alter seien Kinder auf soziale Kontakte und Interaktion angewiesen.

Kinderschützerin sieht den Staat beim Thema Bildung in der Pflicht

Insgesamt sieht Simsek durch die Schließung der Schulen die Bildungsgerechtigkeit in Deutschland in Gefahr. Diese, so Simsek, sei nicht Aufgabe der Familien. "Bildungsgerechtigkeit ist die Aufgabe des Staates", sagt Simsek im BR-Interview. Die Vorsitzende des Kinderschutzbundes in Augsburg fordert, die Situation von Alleinerziehenden und die begrenzten Möglichkeiten vieler Familien stärker in den Blick zu nehmen: "Wir müssen uns einfach klar darüber sein, dass eine durchschnittliche Familie eben nicht in einem Einfamilienhäuschen mit Garten lebt, mit ausreichend Raum und Ausstattung." Sehr viele Kinder lebten in beengten Verhältnissen und ohne die nötige technische Ausstattung, äußert sich Simsek besorgt. Die Schere der Bildungsgerechtigkeit gehe deshalb mit jedem Tag weiter auf. "Das macht mir sehr große Sorgen, weil dadurch die Kinderrechte nicht umgesetzt werden können", beklagt Simsek.

Erziehungswissenschaftler Zierer erwartet "Bildungskatastrophe"

Der Augsburger Erziehungswissenschaftler Professor Klaus Zierer spricht von einer "Bildungskatastrophe in Deutschland". Diese sei "kaum mehr abzuwenden", erklärte er im Interview mit dem BR-Studio Schwaben. Der Distanzunterricht per Laptop habe bei Weitem nicht die Qualität von Präsenzunterricht. Lernen und Bildung seien soziale Prozesse, die der Distanzunterricht nicht ersetzen könne, begründet Zierer seine Warnung. Er betont außerdem, dass Kinder aus bildungsnahen Familien besser mit dem selbstständigen Lernen zurechtkämen als Kinder aus bildungsfernen Milieus. Die Schäden für deren Lernverhalten und Lernmotivation seien schon jetzt maximal dramatisch.

Zierer bemängelt Umsetzung an den einzelnen Schulen

Dabei erkennt Zierer beim Homeschooling durchaus auch positive Ansätze. Das Kultusministerium in Bayern habe dem Lehrpersonal sinnvolle Handreichungen für den Unterricht unter diesen Bedingungen gegeben. Deren Umsetzung aber sieht der Augsburger Erziehungswissenschaftler nicht gesichert. Manche Schulen hätten die Zeit vor dem zweiten Lockdown genutzt und eigene Unterrichts-Methoden erarbeitet, andere hätten das verschlafen. Langfristig werde das negative ökonomische Folgen für das ganze Land haben, prognostiziert Zierer.

Simsek fordert mehr Gehör für Kinder-Experten

Augsburger Kinderbundvorsitzende Nazan Simsek fordert Bund und Länder auf, Kinderpsychologen, Sozialwissenschaftler und Pädagogen bei den Entscheidungen über Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie stärker einzubinden. "Natürlich haben alle ein Interesse daran, dass wir diese Pandemie eindämmen und auch tatsächlich in den Griff bekommen. Das steht völlig außer Frage", betont Simsek. Die Entwicklung von Kindern lasse sich aber nicht aussetzen, sagt Simsek und ergänzt: "Alles, was ich in meiner Kindheit erlebe, prägt mich umso mehr. Deshalb ist es wichtig, dass die Kinderrechte effektiver umgesetzt werden."