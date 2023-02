Kinderschutzbund fordert Handeln gegen steigende Kinderarmut

120 sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche erhalten beim christlichen Kinderprojekt Arche im Münchner Nordwesten Münchens jeden Tag ein kostenloses Mittagessen. Vor einem Jahr seien es noch halb so viele Kinder gewesen, sagt Einrichtungsleiterin Larissa Rauter. "Das ist für viele Kinder auch die erste Mahlzeit am Tag und auch die einzige." Die Mittagsmahlzeit sei für die Betroffenen essentiell. "Wir haben Familien, die Unterstützung vom Staat bekommen. Wir haben sehr viele Familien, die im Niedriglohnsektor tätig sind." Viele einkommensschwache Haushalte würden derzeit mit hohen Preisen für Lebensmittel und Energie kämpfen, so die Leiterin.

Ähnliches bestätigt auch der Kinderschutzbund Bayern. "Wir beobachten eine rasch wachsende Armut in Bayern, die Familien und damit auch Kinder trifft", heißt es dort. Laut Statistik sind bis zu 20 Prozent aller Kinder in Bayern armutsgefährdet - und damit gleich viele wie bundesweit.

Kinderschutzbund: Zustrom bei Tafeln und Kleiderkammern

Das größte Risiko tragen Kinder und Jugendliche mit mehr als zwei Geschwistern und einem alleinerziehenden Elternteil. Konkret beobachtet die Organisation, dass die Schlangen vor Tafeln und Kleiderkammern länger werden, dass Kinder zunehmend von kostenpflichtigen Mittagessen in Schulen und Kitas abgemeldet werden, dass sie dem bezahlten Musikunterricht öfter fernbleiben und dass vermehrt Kinder ohne Brotzeit in die Schulen kommen. Eine einheitliche Definition von Kinderarmut gibt es nicht. Meist wird die Armut anhand eines niedrigen Familieneinkommens ermittelt.

Kinderschutzbund: Bürokratische Hürden bei Hilfen abbauen

In einem Brandbrief fordert der Kinderschutzbund Bayern effektivere Maßnahmen gegen solche Entwicklungen: bürokratische Hürden beim Zugang zu Sozialleistungen müssten dringend abgebaut werden. "Das, was Kinder für einen gutes Aufwachsen benötigen, darf nicht abhängig von einem Antrag sein", so Daniela Riedel vom Kinderschutzbund. Denn ein Großteil der Familien wisse gar nicht, auf welche Hilfen sie überhaupt Anspruch haben. Außerdem solle sich die bayerische Regierung dringend für die von der Ampel-Koalition angekündigte Kindergrundsicherung einsetzen.

Dass Kinderarmut bei der Bildung beginnt, merken auch die Mitarbeiter in der Arche München. Viele Kinder mit Migrationshintergrund erhalten Sprachförderung, sagt Arche-Betreuer Michael Strähler. Ehrenamtliche würden hier die Kinder unterstützen.

Die Arbeit der Arche Kinderstiftung wird zu 100 Prozent aus Spenden finanziert. Auch Freizeitangebote wie Sport und Musik sollen die Kinder in der Entwicklung unterstützen: Basteln, Chorsingen, Kickboxen. Wichtig sind nach Ansicht von Experten niedrigschwellige Angebote, bei denen bestenfalls auch Kinder ohne Armutshintergrund mitmachen.