Kinderpornos: Warum immer mehr Jugendliche verdächtigt werden

In den vergangenen fünf Jahren registriert die Polizei in Bayern eine deutliche Zunahme an Verdachtsfällen bei kinderpornografischen Inhalten. Unter den mutmaßlichen Tätern, die strafbares Material besessen, verbreitet oder hergestellt haben sollen, sind laut der Kriminalstatistik auch immer mehr Jugendliche.

Strafunmündige Kinder im Visier der Polizei

Die Kinderporno-Razzien vergangene Woche in der Oberpfalz, bei denen hauptsächlich Jugendliche und sogar strafunmündige Kinder ins Visier der Polizei geraten sind, waren demnach kein Einzelfall. In ganz Bayern registriert die Polizei immer mehr Verdachtsfälle – gerade bei Jugendlichen.

Die Täter werden immer jünger

2016 verzeichnete die Kriminalstatistik insgesamt rund 700 Verdachtsfälle. Seitdem ist die Zahl kontinuierlich auf mehr als 2.500 Fälle im Jahr 2020 gestiegen. Unter den Tatverdächtigen sind mittlerweile über die Hälfte Jugendliche unter 21 Jahren (2020: 56,4 Prozent, 2016: 29,2 Prozent). Derselbe Trend zeigt sich auch in allen Regierungsbezirken. Die Zahlen steigen und der Anteil an jugendlichen Verdächtigen nimmt zu.

Der Hauptgrund ist der zunehmende Ermittlungsdruck. Immer häufiger bekommen die deutschen Ermittler Hinweise aus den USA, wo Organisationen wie das National Center of Missing and Exploited Children (NCMEC) Verdachtsfällen konsequent nachgehen. Laut dem Landeskriminalamt sind auch in Bayern anlassunabhängige Internetrecherchen intensiviert worden und nach den großen Fällen in Lügde, Bergisch Gladbach und Münster seien zahlreiche Folgefälle aufgedeckt worden.

Straffällig aus Gedankenlosigkeit?

Außerdem spielt laut LKA eine Rolle, dass Jugendliche kinderpornografische Inhalte in Messengern und sozialen Netzwerken oft gedankenlos und ohne Bewusstsein eine Straftat zu begehen teilen. Gerade Gruppenchats beschleunigen dabei die Verbreitung, so die Ermittler.

Zur Prävention betreibt die Bayerische Polizei die Kampagne "Dein Smartphone – Deine Entscheidung". In Infoflyern, Elternbriefen an Schulen und im Internet sollen damit vor allem Eltern sensibilisiert werden. Sie sollen das Gespräch mit ihren Kindern suchen und darauf hinweisen, dass nicht nur das Weiterschicken, sondern alleine schon der Besitz kinderpornografischer Inhalte strafbar ist.

Automatischen Download deaktivieren

Ganz praktisch kann der automatische Download von Bildern und Videos in Messenger-Diensten von vorneherein deaktiviert werden. Möglicherweise strafbare Inhalte sollen der Polizei gemeldet werden. Kinder und Jugendliche sollen aber nicht „bespitzelt“ werden, vom heimlichen Lesen der Chat-Verläufe rät die Polizei ab.