Kinderpornos in der Oberpfalz: Dateien müssen ausgewertet werden

Wegen Besitz und Verbreitung von Kinderpornografie ermittelt die Oberpfälzer Polizei gegen 32 Tatverdächtige aus den Raum Regensburg und Neumarkt. Einer der mutmaßlichen Täter soll erst 15 Jahre alt sein. Wie viele Kinder in diesem Zusammenhang missbraucht wurden und woher sie stammen, kann die Polizei noch nicht sagen. Bereits am Dienstag wurden mehrere Wohnungen durchsucht. Bei der Aktion wurden Computer und Smartphones sichergestellt.

Gefundenes Material wird von IT-Spezialisten ausgewertet

Bei dem sichergestellten Material soll es sich um mehrere Gigabyte an Bildern und Videos mit kinderpornografischen Inhalten handeln, die die Oberpfälzer Polizisten auf den Rechnern, Festplatten und Smartphones sichergestellt haben. Die Daten müssen nun von IT-Spezialisten ausgewertet werden, was wegen der schieren Masse sehr lange dauern dürfte, so ein Polizeisprecher auf BR-Nachfrage.

Hohe Dunkelziffer bei Kindesmissbrauch

So oder so: Die Dunkelziffer bei Kindesmissbrauch dürfte sehr hoch sein, schätzt Günther Perottoni vom Weißen Ring in Regensburg. Umso wichtiger seien solche öffentlichkeitswirksamen Polizeiaktionen. In der Folge würden sich vermehrt Opfer beim Weißen Ring melden, die bisher - meist aus Scham - über den Missbrauch an ihnen nicht reden wollten, so Perottoni.

Der Weiße Ring ist eine Hilfsorganisation für Kriminalitätsopfer und Familien. Die Außenstelle Regensburg ist für die Stadt und den Landkreis ein lokaler Ansprechpartner in Sachen Opferhilfe und Kriminalprävention.