Kinderpornos im Chat: Jugendliche im Visier der Ermittler

Die Zahlen sind eindeutig: Laut bundesweiter Polizeistatistik ist 2018 gegen knapp 1.400 Minderjährige wegen Kinderpornografie ermittelt worden. Binnen drei Jahren schnellte die Zahl hoch auf fast 7.700 im vergangenen Jahr, heißt es vom bayerischen Justizministerium. „Wenn ich im Supermarkt was klaue, dann weiß jeder, dass ich eine Straftat begehe. Wenn man aber irgendwelche Bilder aufs Handy bekommt, dann wissen vielleicht manche nicht, dass das reine Speichern auch schon strafbar ist“, sagt Michael Wagner von der Jugendgerichtshilfe in Memmingen. Und seine Kollegin Vanessa Abele ergänzt, sie müsse immer wieder feststellen, dass das Bewusstsein dafür fehle, was diese Bilder und Videos eigentlich zeigen. Die Fälle in der Jugendgerichtshilfe häufen sich.

17-Jähriger hatte die falschen Freunde

Nach langer Suche und dank der Vermittlung durch die Kripo erklärt sich eine Mutter aus dem Allgäu bereit, uns über die Ermittlungen gegen ihren heute 17-jährigen Sohn zu berichten. Sie möchte aber zu seinem Schutz anonym bleiben. Vor rund zwei Jahren habe er die falschen Freunde kennengelernt, erzählt seine Mutter, sie soll hier Sabine heißen. Weil in dem Freundeskreis viel gekifft wurde, stand die Polizei schon einmal vor ihrer Tür, die Handys der Jugendlichen wurden gecheckt. Dann passierte monatelang nichts mehr. Aber im Juli dieses Jahres, etwa eineinhalb Jahre später, klingelte Sabines Telefon und die Kripo erklärte ihr, dass gegen ihren Sohn ermittelt wird: „Ich hab' nur gehört: Kinderpornografie, Ausländerfeindlichkeit, rechtsradikal und bin aus allen Wolken gefallen.“

Bilder erst beim zweiten Mal richtig gesehen

Ihr Sohn war damals von seinen Freunden in eine Chatgruppe aufgenommen worden, in der viele hundert Bilder und Videos geteilt wurden, darunter eben auch einige mit strafbaren Inhalten. Sabine ist sich sicher, dass ihr damals 15-jähriger Sohn zu sehr unter dem Einfluss der Droge stand, um die Bilder wirklich wahrzunehmen. In der polizeilichen Vernehmung wird deutlich, dass er tatsächlich dann erst begreift, was die Bilder und Videos aus der Chatgruppe zeigen. Ihm wurde die automatische Download-Funktion in den Messenger-Einstellungen zum Verhängnis.

Sozialarbeiterin: “Es mangelt am Bewusstsein”

Die Sozialarbeiterin der Memminger Jugendgerichtshilfe, Vanessa Abele, stellt in ihren Gesprächen mit den Jugendlichen oft fest, dass sie erst im Nachhinein beginnen, zu reflektieren. Wenn sie Fotos und Videos weiterleiten, sei es in diesem Moment lustig gewesen, erklärten ihr viele. Dass die Bilder, die die NS-Zeit verherrlichen, „nicht in Ordnung“ seien, wüssten sie zwar, in dem Moment spiele das aber keine Rolle. Beim Thema Kinderpornografie stellt sie sogar fest, dass die Jugendlichen nicht erkennen, „dass da wirklich jemand gelitten hat, schwere Traumatisierung davongetragen hat. Und dass mit jedem Mal, wenn dieses Foto nochmal weitergeschickt wird, im Prinzip nochmal ein Missbrauch stattfindet.“

Neue Videokampagne: „Das Handy als Waffe“

Sozialarbeiter, Ermittler, Richter aber auch Eltern fordern deshalb: Es braucht schon in der Schule mehr Aufklärung. Die Botschaft ist im bayerischen Kultus- und im Justizministerium angekommen. Gemeinsam wurde eine Video-Aktion „Mach Dein Handy nicht zur Waffe“ entwickelt, die jetzt durch bayerische Schulen tourt. Gezeigt wird unter anderem ein Video mit dem TikTok-Star Falco Punch, in dem die Jugendlichen aufgefordert werden, ihr Handy "sauber" zu halten.

Rat der Polizei: Klar auf Abstand gehen

Die Ermittler raten Kindern und Jugendlichen, sich in einem Chat von einschlägigen Posts deutlich zu distanzieren, klarzustellen, dass man rassistische, volksverhetzende oder kinderpornografische Bilder nicht duldet. Downloaden oder gar weiterleiten sollten sie solche Inhalte auf gar keinen Fall. Und Mutter Sabine sagt: „Aufklärung tut not. Das größte Augenmerk liegt darauf, die Jugendlichen zu sensibilisieren und auch die Eltern, wie schnell man mit dem Gesetz richtig in Konflikt kommen kann.“