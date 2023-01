Kinderpornos fürs "Museum": Prozess um sexuelle Übergriffe

Ein Münchner soll in ganz Deutschland Mädchen kontaktiert haben, um seine sexuellen Fantasien auszuleben. "Grooming“ nennt sich das. Jetzt beginnt der Prozess. Es geht um Vergewaltigung, Missbrauch und die kuriose Geschichte eines "Museums".

Der mutmaßliche Fall von "Grooming“ mit bundesweiter Dimension wird ab heute am Landgericht München I verhandelt. Beim "Grooming“ erschleichen sich Erwachsene gezielt im Internet das Vertrauen von Minderjährigen, um sie zu missbrauchen. Auch der angeklagte Münchner soll so vorgegangen sein.

Geschenke als Lockangebot

Der 51-Jährige soll über Jahre minderjährige Mädchen in verschiedenen Bundesländern über Internet-Plattformen mit Namen wie "Mysugardaddy.de“ und "Knuddels“ sowie über soziale Medien kontaktiert haben. Er soll mit ihnen sexuelle Fantasien ausgetauscht, sie um Nacktfotos gebeten und für Sex Geschenke angeboten haben - etwa ein Pferd oder die Finanzierung des Führerscheins.

Sex mit Minderjährigen

In fünf Fällen kam es der Anklage zufolge zu Treffen und sexuellen Handlungen, teils gegen den Willen der Mädchen. In weiteren sechs Fällen soll der Mann per Chat erfolglos versucht haben, Mädchen unter 14 Jahren zu eine Treffen zu bewegen. Zwei dieser Mädchen sollen ihm auf Aufforderung Nacktfotos und pornographische Videos von sich selbst zugeschickt haben.

Kinderpornos für angebliches Museum

Sexuelle Nötigung, sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen, Vergewaltigung sowie der Erwerb und Besitz kinderpornographischer Schriften werden dem Münchner vorgeworfen. Die Ermittler fanden in seiner Wohnung umfangreiches Material. Er habe es für sein "Museum für Zensur und verbotene Kunst“ gebraucht, erklärte der Mann laut Staatsanwaltschaft. Für das angebliche Museum soll er sogar eine Homepage online gestellt haben, die mittlerweile im Netz aber nicht mehr zu finden ist.

Münchner weist Vorwürfe zurück

Der angeklagte Münchner gibt laut Staatsanwaltschaft lediglich den Missbrauch einer 13-Jährigen zu und weist die Vorwürfe ansonsten zurück. Die sexuellen Handlungen seien einvernehmlich gewesen, und er habe doch von einem höheren Alter der Mädchen ausgehen können. Den bei den Plattformen, über die er Kontakt zu ihnen aufgenommen habe, sei ein Mindestalter vorgegeben gewesen, so die Argumentation des 51-Jährigen. Das Urteil in dem Prozess soll es Ende März geben.

Spitze des Eisbergs?

Für die Staatsanwaltschaft ist es ein besonders schwerer Fall von "Grooming“, der aber zugleich nur die Spitze eines Eisbergs sein könnte. Die Anklagebehörde geht jedenfalls von einer hohen Dunkelziffer aus. In München wird bei einem Verdacht auf solche Straftaten ein eigenes Kommissariat "Sexualisierte Gewalt gegen Kinder“ aktiv. Diese hatte auch im aktuellen Fall die Ermittlungen übernommen und schließlich zu Ende geführt.