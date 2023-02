Kinderpornos: Datenschutz für Ermittler ein Hindernis

Der Bamberger Oberstaatsanwalt Thomas Goger fordert mehr rechtliche und technische Möglichkeiten beim Kampf gegen Kinderpornografie im Netz. Goger ist Leiter des Zentrums zur Bekämpfung von Kinderpornografie und sexuellem Missbrauch in Internet. Das Zentrum ist Teil der Zentralstelle Cybercrime Bayern (ZCB) die bei der Bamberger Generalstaatsanwaltschaft angesiedelt ist.

Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung: Ermittler in der Sackgasse

Im Gespräch mit epd äußert er Unverständnis gegenüber der Politik. "Der Gesetzgeber könnte uns eigentlich relativ leicht helfen und tut es nicht", so Goger. Er bezieht sich bei seiner Aussage um die Zuordnung von IP-Anschlüssen, im Volksmund nennt man das Vorratsdatenspeicherung. Aufgrund der aktuellen Gesetze müssen diese Zuordnungen, die dabei helfen könnten, Täter zu überführen, aus Gründen des Datenschutzes nach einer bestimmten Zeit gelöscht werden.

Das kann bedeuten: Nach langen Ermittlungen haben die Einsatzkräfte eine IP-Adresse ermittelt, von der schwere Missbrauchsvideos verschickt werden, kommen aber dennoch nicht weiter, weil die Zuordnung zum Anschluss bereits nach sieben Tagen gelöscht wurde.

"Das ist für solche Fälle eine sehr knappe Zeitspanne. Denn die Täter, die so etwas machen, sind technisch durchaus hoch ausgerüstet Die verschleiern ihre IP-Adresse, die verschlüsseln ihre Daten. Wenn wir das dann geknackt haben, landen wir wegen der fehlenden Zuordnung oft in einer Sackgasse, das ist frustrierend." Thomas Goger, Oberstaatsanwalt

Zwar betreffe die Problematik nur wenige Fälle, diese seien aber meist schwerwiegend. Oft würde ein aktueller und vielleicht fortdauernder Kindesmissbrauch im Raume stehen, so Goger.

Kinderpornografie: Ermittlungsarbeit psychisch belastend

Insgesamt ermitteln beim Zentrum zur Bekämpfung von Kinderpornografie acht Staatsanwältinnen und Staatsanwälte. Dazu kommen vier IT-Forensiker, die den Ermittlern bei der Auswertung der enormen Datenmengen helfen und sie bei technisch teilweise sehr komplexen Fragestellungen unterstützen.

Die Ermittlungsarbeit ist besonders für die Staatsanwälte, die das Material sichten und jede Einzelheit und jede Handlung verschriftlichen müssen, psychisch belastend. Besonders, wenn am Ende kein Täter ermitteln kann, sei es sehr schwierig.

Auch Kinder und Jugendliche verschicken Kinderpornos

Bei den Fällen der Kinderpornografie stehe nicht immer Pädophilie im Vordergrund, so Goger. Häufig würden auch kinderpornografische Bilder von Kindern und Jugendlichen selbst in Messenger-Gruppen weitergeleitet werden. Um sich selbst nicht strafbar zu machen, sei es wichtig, die Dateien auf keinen Fall weiterzuleiten. Auf die Verbreitung stehe mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe, egal, welche Intention dahinterstecke.

Eltern sollten in solchen Fällen zur Polizei gehen. Dabei könnten sie sich sicher sein, dass die "Ermittler dann nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen", so Goger. Es gebe dann nicht bei allen Schülerinnen und Schülern der Klasse eine Hausdurchsuchung. Prävention und Medienerziehung seien in diesem Fall sinnvollere Schritte.