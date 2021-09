Kinderpornos aus dem Darknet: Hintermänner vor Gericht

In Regensburg stehen ab Dienstag drei Organisatoren eines Kinderporno-Forums vor Gericht. Die Angeklagten aus Bayern, Berlin und Rheinland-Pfalz sollen die Darknet-Seite als Administratoren und Moderatoren geleitet haben. Über das Forum wurden Hunderttausende Fotos und Videos von missbrauchten Kindern und Jugendlichen geteilt.

Anwalt aus Regensburg angeklagt

Einer der Angeklagten ist ein Regensburger. Der 57-Jährige war in der Oberpfalz als Anwalt tätig. Im aufgeflogenen Darknet-Forum soll er sich selbst "GoodUncle" - der "gute Onkel" – genannt haben. Bei der Festnahme des 57-Jährigen im Sommer 2020 stellte die Polizei rund 900.000 Fotos und Videos mit kinder- oder jugendpornografischem Inhalt bei ihm sicher.

Angeklagter hat gestanden

Hunderttausende dieser Bilder und Filme soll der Mann zuvor über die Plattform auch anderen zugänglich gemacht haben, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft. Darüber hinaus sei er als einer der Administratoren auch in die Organisation der Seite eingebunden gewesen. Unter anderem soll er elf neue Mitglieder für das Forum registriert und ihnen so Zugang zu den Inhalten verschafft haben. Laut einem Sprecher der Zentralstelle Cybercrime Bayern in Bamberg, die die Ermittlungen leitet, hat der Mann gestanden und umfangreich ausgesagt.

Im Forum gab es Regeln

Über die Plattform im Darknet konnten Mitglieder den Ermittlungen zufolge Links teilen, die zum jeweiligen Speicherort des kinderpornografischen Materials führten. Dabei hätten sich die Mitglieder im Forum selbst Regeln gegeben. Das Material sollte nur Mädchen im Alter zwischen sechs und 16 Jahren zeigen. Babys, Buben oder Gewaltdarstellungen waren verboten. Schweren sexuellen Missbrauch zeigen die Darstellungen trotzdem.

Fotos in drei Kategorien

Die Ermittler teilen die Fotos und Videos in drei Kategorien ein, je nachdem, wie schwer der gezeigte sexuelle Missbrauch ist. Die unterste Kategorie etwa umfasst unnatürlich geschlechtsbetontes oder nacktes Posieren. Die höchste Stufe umfasst Material, das auch schweren sexuellen Missbrauch zeigt.

Lange Haftstrafe droht

Etwa 4.000 der insgesamt mehr als 300.000 vom Anwalt über das Darknet-Forum bereitgestellten Bilder und Videos entfallen auf diese schwerwiegendste Kategorie. Bei einer Verurteilung droht ihm eine Freiheitsstrafe von bis zu zehn Jahren wegen des Besitzes und der bandenmäßigen Verbreitung kinderpornografischen Schriften, wie es in der Anklage heißt.

Zwei weitere Angeklagte

Zusammen mit dem Regensburger sitzen noch zwei weitere Männer auf der Anklagebank. Ein 29-Jähriger aus Kettig bei Koblenz soll genauso in die Organisation der Seite eingebunden gewesen sein, wie ein 54-Jähriger Berliner, dem neben der Verbreitung und dem Besitz von Kinderpornos auch selbst schwerer sexueller Missbrauch eines Kindes vorgeworfen wird. Der 54-Jährige soll zwischen 2011 und 2013 in mehreren Fällen eine damals zehn- beziehungsweise elfjährige Freundin seiner Tochter missbraucht und dabei gefilmt haben. Ihm droht eine Freiheitstrafe von bis zu 15 Jahren.

Urteil voraussichtlich im Oktober

Insgesamt hat das Landgericht für den Prozess derzeit fünf Verhandlungstage angesetzt. Ein Urteil könnte demnach Anfang Oktober fallen.