Verdächtiger im Würzburger Kinderporno-Fall war Vereinstrainer

Weitere Ermittlungen im Kinderporno-Fall

Über Jahre soll ein Mann in Würzburg Pornos mit kleinen Buben angefertigt und ins Darknet gestellt haben. Dem zuständigen Oberstaatsanwalt Christian Schorr zufolge geht es um eine dreistellige Zahl von Foto- und Videoaufnahmen. Die Ermittler sind nun dabei, nach den Opfern zu suchen. Sie prüft auch, ob der Mann selbst Kinder missbrauchte. Die Opfer sind nicht nur in anzüglichen Posen zu sehen. Es geht den Ermittlern zufolge um handfesten Missbrauch. Vieles ist in dem Fall aber noch offen. Polizei und Staatsanwaltschaft haben angekündigt, dass sie am Vormittag über das weitere Vorgehen der Ermittler berichten wollen.

Razzia in Würzburger Kita - Verdächtiger wieder frei

Die Ermittler hatten gestern zunächst auch einen zweiten Mann festgenommen. Dabei soll es sich um den Lebensgefährten des Hauptverdächtigen handeln, der in einer Würzburger Kita arbeitet. Die Vorwürfe gegen ihn hätten sich aber nicht erhärten können. Möglicherweise hat er von den Aktivitäten seines Partners gar nichts gewusst. Er wurde deshalb am Nachmittag auf freien Fuß gesetzt. Die betroffenen Eltern werden betreut. Weil die Auswertung der Videos und Fotos sehr aufwändig ist, müssen sie möglicherweise noch lange Zeit mit der Ungewissheit leben, ob auch ihr Kind missbraucht wurde.