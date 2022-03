Kinderpornografie: Polizei Aschaffenburg durchsucht Wohnungen

Laut Polizei, starteten die Beamte bereits gegen 6 Uhr eine großangelegte Durchsuchungsaktion in Gemeinden der Landkreise Miltenberg, Aschaffenburg und Alzenau. Hier vollzogen die Polizisten insgesamt zehn richterliche Durchsuchungsbeschlüsse gegen Männer im Alter zwischen 17 und 70 Jahren, denen Straftaten im Zusammenhang mit Kinder- und Jugendpornografie vorgeworfen werden. In den Wohnungen der Beschuldigten stellten die Ermittler über 30 elektronische Geräte und Speichermedien sicher. Diese müssen nun aufwendig ausgelesen und ausgewertet werden.

Männer teils geständig

Die teils bereits geständigen Männer werden sich nun in Strafverfahren unter anderem wegen des Besitzes und des Verbreitens von kinder- und jugendpornografischen Schriften verantworten müssen, so die Polizei. Ein 30-Jähriger muss sich zudem wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln rechtfertigen, da Kripo-Beamte in seiner Wohnung geringe Mengen Marihuana fanden.

Kein Täter werden

Die Kriminalpolizei spricht von einer erfolgreichen Aktion. Das Polizeipräsidium weist in diesem Zusammenhang auf das Präventionsnetzwerk www.kein-taeter-werden.de hin. Menschen, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen, können hier kostenlose Hilfsangebote, auf Wunsch auch anonym, in Anspruch nehmen, so die Polizei.