Kinderpornografie: Durchsuchungen in Schwaben

Wegen des Verdachts des Besitzes und der Verbreitung von Kinderpornografie hat die Kriminalpolizei am Donnerstag eine Razzia an mehreren Orten in den Landkreisen Dillingen, Donauwörth und Donau-Ries durchgeführt.

Beschuldigte sind 16 bis 52 Jahre alt

Nach Angaben der Polizei gab es zwölf Durchsuchungen. Von der Kripo in Dillingen wird gegen Beschuldigte im Alter von 16 bis 52 Jahren ermittelt, die Fälle stehen aber in keinem direkten Zusammenhang.

Filme und Fotos gespeichert und verbreitet

Die Beschuldigten sollen sich Fotos und Videos aus dem Internet geladen und über Messenger-Dienste verbreitet haben. Bei der Razzia in den Landkreisen Dillingen, Donauwörth und Donau-Ries wurden deshalb Smartphones und andere Datenträger beschlagnahmt, die von den Ermittlern nach strafrechtlich relevanten Inhalten ausgewertet werden.

Anzahl der Delikte nimmt zu

Die Anzahl der Delikte im Bereich der Kinderpornografie "explodiert", hören wir von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Lamberts Vorgesetzter, Kriminalhauptkommissar Roland Maier, nennt einen der Gründe: mehr medientaugliche Geräte. Denn was viele nicht wissen: In großen Chatgruppen, etwa über Messenger-Dienste wie WhatsApp, kann man sich auch als scheinbar Unbescholtener strafbar machen.

Verbreitung über Chatgruppen

Wenn in einer Chatgruppe, die auch aus tausenden Teilnehmern bestehen kann, auch nur eine Person ein kinderpornografisches Foto oder Video teilt, steht zunächst jeder in dieser Gruppe im Verdacht, sich des Besitzes strafbar gemacht zu haben. Davor, so Maier, könne man sich aber schützen: "Sie empfangen so eine Datei, Sie erhalten Kenntnis davon. Dann schreiben Sie in die Gruppe, dass dieses Einstellen dieses Bildes, dieses Films, dieser Datei eine Straftat darstellt. Schreiben Sie auch, dass sie das zur Anzeige bringen werden bei der Polizei", erklärt Maier eindringlich. Noch wichtiger: Danach tatsächlich auch zur Polizei gehen, Anzeige erstatten und das Bild löschen – selbst wenn es sich um Beweismaterial handeln könnte.