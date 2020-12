Kinderporno-Razzia in Schwaben

Insgesamt elf Wohnungen im Raum Neu-Ulm und Günzburg haben Ermittler am Dienstag durchsucht. Der Verdacht: Die Beschuldigten sollen kinderpornografisches Material auf Rechner oder Handys gespeichert beziehungsweise in Online-Netzwerken verbreitet haben. Dabei handelt es sich auch um Jugendliche: Sogar eine 13-Jährige geriet in den Fokus der Ermittler. Sie ist allerdings noch nicht strafmündig. Die anderen Beschuldigten sind männlich und zwischen 15 und 55 Jahre alt.

Auch Herunterladen von Kinderporno-Material strafbar

Keiner der Beschuldigten soll an der Herstellung des kinderpornografischen Materials mitgewirkt haben, heißt es bei der Polizei. Den Beschuldigten wird demnach hauptsächlich vorgeworfen, als Teilnehmer von Chatgruppen entsprechende Bilder empfangen zu haben. Schon das sei allerdings strafbar - auch, wenn das Material automatisch heruntergeladen werde.

Kinderporno-Razzia: Polizei sichert Handys und Computer

Bei der Razzia wurden 16 Handys sowie Computer und Festplatten beschlagnahmt. In der Regel werden solche Geräte auch nach Abschluss des Verfahrens einbehalten und es ergeht ein Strafbefehl. Das Strafmaß erstreckt sich von Sozialstunden und Geldbuße für Jugendliche bis hin zu Freiheitsstrafen. Erst im Sommer hatte eine ähnliche Durchsuchungsaktion der Polizei in Schwaben Schlagzeilen gemacht.

Polizei: Eltern sollten Handys ihrer Kinder kontrollieren

Die Polizei nimmt die aktuellen Durchsuchungen zum Anlass, vor einer leichtfertigen Teilnahme an Gruppen-Chats zu warnen - vor allem dann, wenn nicht alle Teilnehmer bekannt sind. Eltern rät die Polizei, Handys und Computer ihrer Kinder regelmäßig zu kontrollieren.