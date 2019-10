Kinderporno-Fall: Verfahren gegen Mann des Logopäden eingestellt

Im Würzburger Kinderporno-Fall ist das Ermittlungsverfahren gegen den Ehemann des tatverdächtigen Logopäden eingestellt worden. Wie die Zentralstelle Cybercrime Bayern bei der Bamberger Generalstaatsanwaltschaft mitteilt, sieht sie die Unschuld des Mannes als erwiesen an. Eine Beteiligung des Mannes kann ausgeschlossen werden. Der Logopäde hingegen sitzt weiterhin in Untersuchungshaft.

Anfangsverdacht gegen Ehemann

Dem 37 Jahre alten Logopäden wird zur Last gelegt, insgesamt sieben Jungen unter sechs Jahren in seiner Praxis in Würzburg und in zwei Würzburger Kindertagesstätten missbraucht zu haben. Die Taten sollen zwischen 2012 und März 2019 passiert sein. Da zunächst unklar war, welcher der beiden Männer Computer und Internetanschluss zur Verbreitung der Bildaufnahmen genutzt hatte, richtete sich ein Anfangsverdacht auch gegen den Ehemann des Logopäden.

Tatbeteiligung ausgeschlossen

Laut Zentralstelle Cybercrime zeichnete sich allerdings bereits nach den ersten Ermittlungen ab, dass gegen den Ehemann kein dringender Tatverdacht besteht. Der Mann wurde noch am 21. März, einen Tag nach der Festnahme, wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen hätten ergeben, dass eine Beteiligung oder auch nur Kenntnis von den Taten des Logopäden ausgeschlossen werden kann.

Verhandlung voraussichtlich Anfang 2020

Das Ermittlungsverfahren gegen den Logopäden dauert unverändert an. Die Ermittler rechnen damit, dass noch in diesem Jahr Anklage erhoben wird - unter Umständen schon im Oktober. Voraussichtlich Anfang 2020 soll dann die Hauptverhandlung gegen den Würzburger Logopäden beginnen.