Kinderlos für Umweltschutz? Sturm der Entrüstung nach BR-Bericht

Ein Kind sei das Schlimmste, was man der Umwelt antun kann. Mit dieser These eröffnet Verena Brunschweiger, selbst kinderlos, ihr neues Buch und eine umfassende Debatte - und das in einer Zeit, in der im Freistaat die Geburtenrate wieder steigt.

Die 38-jährige Regensburgerin spricht sich dafür aus, dass wir weniger Kinder bekommen. Um die Umwelt zu retten, so Brunschweiger, die Lehrerin ist und früher SPD-Politikerin war. Sie selbst gehe entsprechend voran, wie sie im Interview mit dem BR sagte, denn sie habe sich als "umweltbewusste Person" bewusst gegen Kinder entschieden.

"Unser endlicher Planet verträgt keine unendliche Masse an Leuten. Das checken schon Grundschüler! [...] Man kann ja auch viele, die schon da sind und die es nicht schön haben adoptieren. Wieso werden denn nicht ein paar Kinder adoptiert?" - Autorin und Lehrerin Verena Brunschweiger