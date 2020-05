Kinderliedermacher fordert finanzielle Hilfe für Freischaffende

Der Nürnberger Künstler Gerd Grashaußer, besser bekannt als Kinderliedermacher "Geraldino", hat sich in einem offenen Brief an die Bayerische Staatregierung gewandt. In dem Schreiben fordert der Musiker angemessene finanzielle Unterstützung für freischaffende Künstler in Bayern.

Zur Arbeitslosigkeit gezwungen

Durch das derzeitige Veranstaltungsverbot, müssten er und viele seiner Kollegen aktuell auf sämtliche Einnahmen verzichten. "Ich bin ja nicht arbeitslos aus eigenem Verschulden. Ich werde zur Arbeitslosigkeit verdammt, zum Schutz der Öffentlichkeit. Und deswegen erwarte ich auch von der Politik und der Öffentlichkeit, dass sie mich unterstützt", sagte Grashaußer dem Bayerischen Rundfunk.

"Geraldino" fordert Kurarbeitergeld für freischaffende Künstler

Konkret fordert er eine Art Kurzarbeitergeld für Freischaffende in Höhe von 60 Prozent des Jahreseinkommens. Ein geplantes dreimonatiges Grundeinkommen in Höhe von 1.000 Euro oder Hartz IV hält der Musiker für nicht ausreichend. Auch mit Blick auf Baden-Württemberg, wo dieses Grundeinkommen, finanziert aus Bundesmitteln, 1.180 Euro betrage.

Künstler fühlen sich von der Politik vernachlässigt

Dazu komme, dass freischaffende Künstler wohl noch weit ins kommende Jahr von der Krise betroffen seien. "Wir haben vielleicht keine Lobby wie die Autoindustrie oder wie der Fußball", sagte Grashaußer weiter. Freischaffende Künstler hätten aber viel dazu beigetragen, dass Bayern ein kulturell vielfältiges Land sei. "Wir werden einfach vergessen und abgehängt, das finde ich total schade. Wir sind Menschen und wir sind wichtiger als Kampfflugzeuge!“