Kinderleiche in der Donau – Vermisstenfälle werden überprüft

Die Hintergründe des Leichenfunds in der Donau zwischen Ingolstadt und Vohburg sind weiter unklar. Ein Kanufahrer hatte am vergangenen Donnerstag eine Kinderleiche aus der Donau gefischt. Laut Bild-Zeitung war der Körper in Plastik eingewickelt. Die Polizei bestätigte zwar, dass die Leiche verpackt war, machte aber keine weiteren Angaben zum Material. Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen ergaben, dass es sich um die Leiche eines vier- bis sechsjährigen Jungen handelt. Laut Polizeisprecher Michael Graf geht die eingerichtete Ermittlungsgruppe "Fluvius", lateinisch für Fluss, inzwischen davon aus, dass sich der Leichnam längere Zeit im Wasser befand.

Todesursache weiter unklar

Die Ermittler schließen nicht aus, dass das Paket mit der Leiche schon oberhalb der Staustufe Ingolstadt in der Donau abgesetzt wurde, also außerhalb des vergangene Woche intensiv abgesuchten Bereichs um den Fundort bei Vohburg. Im Blick haben die Ermittler aber auch die A9, die an der Stelle über die Donau führt. Die Täterin oder der Täter könnte auf der Durchreise das Paket mit der Leiche losgeworden sein. Fünf erste Zeugenhinweise hätten noch "nicht den großen Durchbruch" ergeben, so Polizeisprecher Michael Graf. Auch die Todesursache sei weiter offen, Ergebnisse werden erst für die kommende Woche erwartet.

Abgleich mit Vermisstenfällen bisher ergebnislos

Unter den bekannten Vermisstenfällen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord hat sich keine Übereinstimmung ergeben. Auch die Anfragen bei den anderen bayerischen Polizeipräsidien und bundesweit blieben ergebnislos. Die Nachforschungen zu Vermisstenfällen in den europäischen Nachbarländern laufen noch. In den Vermissten-Datenbanken sind Angaben wie Alter, Größe, Geschlecht oder Haarfarbe gespeichert. DNA-Proben von vermissten Kindern sind nur sehr selten hinterlegt, heißt es seitens des bayerischen Landeskriminalamts, das die bayerische Vermisstendatenbank verwaltet: "Das käme nur vor, wenn ein Kind einmal erkennungsdienstlich behandelt wurde", erklärt ein Sprecher.

Über 360 Kinder werden in Bayern vermisst

Der morgige 25. Mai ist europaweit der "Tag der vermissten Kinder". Nach Angaben des bayerischen Landeskriminalamts werden in Bayern derzeit (Stichtag 16.05.2022) 361 Kinder unter 14 Jahren vermisst. Bei 157 von ihnen handelt es sich um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Die meisten kamen zwischen 2015 und 2016 nach Deutschland. In der Regel geht die Polizei bei diesen Fällen nicht von Straftaten aus, sondern dass Bayern lediglich eine Zwischenstation auf ihrem Weg war. 94 Kinder wurden den Eltern oder einem Vormund entzogen, etwa bei Streitigkeiten um das Sorgerecht. 99 Kinder in der bayerischen Vermisstendatenbank werden als Ausreißer geführt, die wiederholt weggelaufen sind und meist wieder auftauchen.

Vermisste Kinder: Tötungsdelikte nur in wenigen Fällen

Bei einer niedrigen zweistelligen Zahl vermutet die bayerische Polizei ein Tötungsdelikt. Laut LKA variiert die Zahl der Vermisstenfälle stark, da Kinder von einem Tag auf den anderen wieder auftauchen oder die Altersgrenze erreichen, so dass sie aus der Statistik für Kinder verschwinden. Wenn die Polizei ein Tötungsdelikt vermutet, werden die Fälle auch nach Jahren noch als vermisste Kinder geführt, bis eine Leiche gefunden wird oder die Ermittlungen eingestellt werden.

Aufklärungsquote bei mehr als 90 Prozent

Deutschlandweit wurden 2021 insgesamt 14.454 Kinder vermisst, 13.973 Fälle konnten aufgeklärt werden. Auch in Bayern liegt die Aufklärungsquote über 90 Prozent, von 929 Fällen wurden 859 aufgeklärt. Minderjährige gelten bei der Polizei als vermisst, wenn sie ihr gewohntes Umfeld verlassen haben und ihr Aufenthaltsort unbekannt ist. Hier geht die Polizei zunächst grundsätzlich davon aus, dass eine Gefahr für Leib oder Leben besteht – bis die Ermittlungen etwas anderes ergeben.