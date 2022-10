Kinderkrippe kündigt zehn Betreuungsplätze - Trotz Vertrag

Für Magdalena Köstler war es die schlimmste Woche ihres Arbeitslebens als Leiterin der Kita in Schaftlach. In der zweiten Septemberwoche musste sie zehn Familien mitteilen, dass deren kleine Kinder doch nicht in der Krippe betreut werden können. "Das war ein absolutes Loch, in das die Eltern gefallen sind", erinnert sich die Erzieherin, "die haben ja unterschriebene Arbeitsverträge, die müssten ja wieder mit der Arbeiten starten und dann kommt relativ knapp die Absage."

Grund für die Kündigungen der Betreuungsverträge: In der Krippe in Schaftlach fehlen Erzieher und Erzieherinnen. Als die neuen Verträge im April unterschrieben wurden, war die Welt im "Haus für Kinder" noch in Ordnung. Dann kündigten zwei Erzieherinnen aus unterschiedlichen Gründen, eine Dritte wurde schwanger und musste deswegen, gemäß den Vorschriften des Gesundheitsschutzes, die Arbeitsstelle verlassen.

Lebensplanung auf Halt gesetzt

Mirela Saiu ist eine der betroffenen Mütter. Die 29-Jährige wollte eigentlich endlich wieder in ihren alten Job als Kassiererin in Bad Wiessee zurück, mit dem Arbeitgeber war alles vereinbart. Die nötige Ausstattung für die Krippe für ihre Tochter Alina ist schon gekauft. Klamotten, Schuhe und Pampers bleiben nun daheim, zusammen mit Mama und Kind. "Ich brauche das Geld von dem Job, aber ich möchte auch wieder normale Gespräche mit Erwachsenen führen, nicht nur den ganzen Tag über Kinder-Tralala", sagt Mirela Saiu seufzend.

So oder ähnlich geht es nun den Eltern von zehn Kindern in Waakirchen, der Hauptgemeinde des Ortsteils Schaftlach. Eigentlich ist die Kommune gesetzlich verpflichtet, genug Betreuungsplätze anzubieten. Doch Bürgermeister Norbert Kerkel (FWG) kann die Erzieher auch nicht herbeizaubern. "Man müsste natürlich viel mehr ausbilden und wohl auch den Beruf durch bessere Bezahlung attraktiver machen", sagt er.