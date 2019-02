Kinderkrebshilfe: Vorstände schweigen zum Betrugsvorwurf

Spenden kamen aus ganz Bayern

Der Verein hatte im Internet und mit Flyern für die Unterstützung von Projekten für krebskranke Kinder geworben. Aus vielen Regionen in Bayern spendeten daraufhin Privatpersonen, Unternehmen, Vereine und Kirchengruppen an den Verein, teilweise jeweils Tausende Euro. Bei den Kinderkrebsprojekten kamen dennoch nur vereinzelt Überweisungen an.

Die Familie zweier an Leukämie erkrankter Zwillingsbrüder sah kaum etwas von den SpendengeldernUnd das, obwohl die Kinderkrebshilfe Bayern auf ihrer Webseite mit einem Foto der Familie um Spenden warb. Die Eltern wurden daraufhin misstrauisch und baten den Verein darum, die Fotos von der Seite zu nehmen. Doch noch Monate später waren die Bilder ihrer Söhne auf der Webseite zu finden.

Werbung mit Fotos krebskranker Kinder

Die Masche der Angeklagten soll dabei vor allem auf die Gefühle von Spendern abgezielt haben. Sie stellten Fotos von krebskranken Kindern auf ihre Internetseite und hofften so, die Spendenbereitschaft zu erhöhen. Zwischen Januar 2016 und Oktober 2017 sollen die Zwei so Spender getäuscht haben.

Rund 250 Betrugsfälle listet die Anklage auf. Das Urteil gegen die beiden Vorstandsmitglieder soll am 14. Februar fallen. Das Amtsgericht hat zwei Verhandlungstage angesetzt.