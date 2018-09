Kinderkonferenz - Kinder geben Spielzeugwaffen ab

Der Künstler Johannes Volkmann sammelte in über 20 Ländern der Welt Kinderwünsche für eine bessere Welt. Frieden ist das in allen Kontinenten am häufigsten geäußerte Anliegen. Volkmann fordert die Kinder nun auf, den Wünschen Taten folgen zu lassen und ihre Spielzeugwaffen abzugeben. Dabei äußert er Verständnis für die Größe des Opfers. "Es ist schwer, die Waffen herzugeben, weil man braucht sie vielleicht noch zum Spielen. In diesem Dilemma stecken auch die Erwachsenen, etwas ethisch Schönes machen zu wollen, und Schwierigkeiten zu haben, das auch umzusetzen", so Volkmann. Die Plastikwaffen werden mit einem Heißluftfön miteinander verschmolzen. Das Monument wird anschließend dem Nürnberger Spielzeugmuseum übergeben, wo es noch erweitert und ergänzt werden kann. Die Aktion beginnt am kommenden Sonntag, den 23.09.18 um 15.00 Uhr.

Fragen an Erwachsene entwickeln

Die Konferenz der Kinder ist ein gesellschaftspolitisches Projekt vom Papiertheater Nürnberg für Kinder und Jugendliche auf der ganzen Welt. Kinder aus Ländern von Malaysia bis Peru beantworteten gestalterisch Fragen, die der Künstler in Form eines Buches gestellt hatte. Bei der "Gipfelkonferenz der Kinder" in Nürnberg werden die ausgefüllten Bücher präsentiert. Zudem reisen rund 50 Kinder aus Ländern wie Israel, Bulgarien, Griechenland, Österreich und Malaysia nach Nürnberg zur Gipfelkonferenz. Sie sollen gemeinsam die Gegenfragen an die Erwachsenen entwickeln. Diese sollen dann wiederum als Buch zum Ausfüllen gestaltet und an 100 Persönlichkeiten geschickt werden.

Mitmach-Aktionen

Die mehrtägige Kinderkonferenz in Nürnberg wird von etlichen Aktionen begleitet. Am Samstag sind Autobesitzer aufgerufen, ihre Autos als Werbefläche für Kinderbotschaften zur Verfügung zu stellen. Mit Kreide wollen die Kinder ihre Wünsche auf die Fahrzeuge schreiben. Am Sonntag können Kinder als Beitrag für den Frieden ihre Spielzeugwaffen abzugeben. Diese werden in der Straße der Menschenrechte zu einer großen Skulptur verschmolzen.