Kinderklinik Passau: Besuchsprobleme für Eltern aus Österreich

Schärding kooperiert mit Passau

2012 wurde die Kinderstation am Krankenhaus in Schärding geschlossen. Weil Braunau und Linz weit weg sind, wurde eine Kooperation mit der Kinderklinik in Passau unterzeichnet. Seitdem werden hier auch österreichische Kinder versorgt.

Wie Theresa und Sofia. Die Zwillings-Mädchen kamen in Ried im Innkreis auf die Welt – zehn Wochen zu früh. Unmittelbar nach der Geburt wurden sie nach Passau verlegt. Eingepackt in dicke Decken liegen die Mädchen auf den Oberkörpern ihrer Eltern. 1.300 Gramm wiegen sie. Der Kopf von Theresa verschwindet fast vollständig unter der Hand ihres Papas Christoph Krammel. Er ist froh, dass seine Töchter in Passau versorgt werden. Denn in der Kinderklinik können Väter selbst in Corona-Zeiten ihre Familie besuchen:

"Jede Stunde tut sich was. Wenn ich das nur per Skype mitkriegen dürfte, wäre das schlimm." Christoph Krammel, frischgebackener Vater von Zwillingen

Doch auch Christoph Krammel lernt die Probleme an der Grenze kennen. Am Tag der Geburt fährt er zurück nach Österreich. Mit Ausweis und Führerschein, aber ohne Reisedokument, erzählt er: "Ich war perplex, zwei Wochen vorher fährt man noch normal rüber. Und in einem medizinischen Notfall des eigenen Staates verwiesen zu werden, war beängstigend. Aber mit Ach und Weh hat er (der Grenzpolizist) das eingesehen. Er hat mich dann die Grenze passieren lassen."

Pendlerscheine für die frischgebackenen Eltern

Die Kinderklinik stellt jetzt allen Eltern Pendlerscheine aus. Die akzeptieren die Beamten. Die Situation hat sich beruhigt, freut sich Klinikleiter Matthias Keller. Für ihn ist es wichtig, aus den Fehlern zu lernen: "Hier leben Menschen auf beiden Seiten beider Nationen, die nichts anderes tun wollen, als normal zu leben. Man muss sich Strukturen überlegen, wie man die regionalen Besonderheiten bei nationalen Regelungen noch besser berücksichtigen kann."