Kinderklinik Memmingen am Limit – Notaufnahme überlastet

Die Memminger Kinderklinik ist am Limit. Die Notaufnahme sei auch durch leichte Fälle überlastet, heißt es aus dem Krankenhaus. Eltern sollen mit ihren Kindern deshalb niedergelassene Ärzte aufsuchen.

Viele Kinder mit RS-Virus

Derzeit kämen vor allem Kinder mit altbekannten Erkältungsviren in die Klinik. Dazu gehört nach Angaben von Chefarzt David Frommhold auch das RS-Virus. Das Respiratorische Synzytial-Virus treffe auf ein geschwächtes Immunsystem der Kinder. "Dass jetzt nach diesen langen Lockdown-Phasen eine solch gewaltige Infektwelle durchs Land rollt und die Kinderkliniken wahrlich überrollt, war so nicht vorhersehbar", sagt Frommhold. "Die Stationen sind voll oder überbelegt und in der Notaufnahme sind so viele Patienten, dass sich die Wartezeiten immens verlängern", erklärt der Chefarzt. Erschwerend hinzu kämen der landesweite Pflegemangel mit den daraus resultierenden Bettensperrungen und die Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Kindernotaufnahme soll entlastet werden

Es sei jetzt ganz wichtig, für eine schnelle Entlastung der Kindernotaufnahme zu sorgen. "Ich kann sehr gut verstehen, dass sich Eltern gerade in der jetzigen Zeit Sorgen um ihr krankes Kind machen, aber es gehört eben zur normalen Entwicklung des Immunsystems dazu, dass es sich mit verschiedenen Krankheitserregern auseinandersetzt." Dabei könnten Eltern zu Hause schon viel zur Heilung beitragen: "Wenn Ihr Kind Infektionszeichen wie Fieber, Husten, Schnupfen oder Durchfall zeigt, so ist das in den meisten Fällen kein Notfall." Sehr oft würden dagegen einfache häusliche Maßnahmen, wie zum Beispiel fiebersenkende Mittel, ausreichende Flüssigkeitszufuhr und Ruhephasen helfen.

Notaufnahme für "schwerstkranke Kinder" gedacht

Wenn die Eltern ärztlichen Rat bräuchten, sollten sie zuerst mit ihrem Kinderarzt Kontakt aufnehmen oder sich am Wochenende beim kinderärztlichen Bereitschaftsdienst melden. Die Notaufnahme am Klinikum Memmingen sei für schwerstkranke Kinder gedacht, betonte Frommhold. Es würden dort also Kinder untersucht und behandelt, die die Eltern als stationär behandlungspflichtig einschätzen. Zu beachten sei dabei, dass die Kinder nach der Schwere ihrer Erkrankung und nicht nach der Ankunftszeit behandelt werden, was aktuell zu längeren Wartezeiten führen könne.

Übermäßige Inanspruchnahme der Notaufnahme

Man beobachte seit einigen Wochen eine übermäßige Inanspruchnahme der Kindernotaufnahme, schildert Frommhold die Lage in Memmingen. Kämen aber Eltern mit ihren kranken Kindern ohne zu überlegen zu jeder Tages- und Nachtzeit in die Kinderklinik, sei diese schnell überlastet. Das gefährde schließlich Menschenleben.