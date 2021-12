Kinderimpfungen starten im Großraum Nürnberg/Fürth/Erlangen

Direkt über dem Impfzentrum für Erwachsene und Jugendliche in der Erlanger Innenstadt entsteht innerhalb kürzester Zeit ein Kinderimpfzentrum. Termine können ab sofort dafür gebucht werden, allerdings nur telefonisch, sagt Erlangens Oberbürgermeister Florian Janik (SPD) im BR-Interview: "Das geht tatsächlich nicht online, weil das bayerische Impfportal technisch nicht ausgelegt ist für Kinder. Das geht momentan nur telefonisch – über die bekannte Hotline vom Impfzentrum anrufen, Termin vereinbaren, herkommen und sich gemeinsam mit dem Kind die Impfung abholen."

Werden Familien das Impfangebot annehmen?

In Stadt und Landkreis Erlangen seien das immerhin 16.000 Kinder in dieser Altersgruppe, so Janik weiter. Wie viele davon das Impfangebot annehmen würden, müsse sich erst noch zeigen. "Ich habe noch gar kein Gespür dafür, ob die Eltern sofort den Run auf die Termine starten oder ob es langsam anläuft.“ Um Erfahrungen zu sammeln, habe man sich deshalb gemeinsam mit dem medizinischen Personal dazu entschieden, im verbleibenden Jahr noch sechs oder sieben Impftermine für Kinder anzubieten. Im kommenden Jahr sollen dann die Öffnungszeiten – je nach Andrang – angepasst werden. Außerdem sollen extra Spielräume für eine entspannte Atmosphäre beim Impfen sorgen.

Impfstoff sollte kein Problem sein

Unterstützt werden Landkreis und Kommune dabei von den niedergelassenen Kinderärzten. Der Impfstoff selbst soll kein Problem sein, heißt es. Es sei genug verfügbar. Bis Mitte nächster Woche sollen die ersten Chargen mit der kindgerechten Dosierung in Erlangen eintreffen. Dann steht dem ersten Kinderimpftag am 18. Dezember nichts mehr im Wege.

Familienimpftage in Nürnberg

Ebenfalls am 18. Dezember starten in Nürnberg die Familienimpftage im Heilig-Geist-Saal. Hier kann man sich auch noch am 19. Dezember eine Corona-Impfung abholen. In den Weihnachtsferien sind darüber hinaus Sonder-Impfaktionen an einem anderen Ort für Kinder geplant. Die Termine für jüngere Kinder können auch in Nürnberg nur telefonisch gebucht werden. Die Hotline ist ab dem 15. Dezember geschaltet. Die Telefonnummer und konkretere Informationen werden noch bekanntgegeben, heißt es in einer Mitteilung der Stadt Nürnberg.

Kinderimpfsprechstunden in Fürth

In Fürth geht am 15. Dezember in der Fußgängerzone eine Popup-Impfstation in Betrieb. Diese löst den Container am Fürther Bahnhofsplatz ab und befindet sich in den ehemaligen Verkaufsräumen des Modehändlers Tally Weijl. Künftig soll es dort zweimal in der Woche (Montag und Mittwoch) Kinder-Impfsprechstunden geben, so der Leiter des Fürther Impfzentrums und Kinderarzt Dr. Michael Hubmann. Man setze auf ein duales Impfangebot für jüngere Kinder. Das Impfangebot bei den niedergelassenen Kinderärzten wird parallel aufrechterhalten.

Seit Mai ist der Impfstoff von Biontech/Pfizer für Kinder ab zwölf Jahren zugelassen. Seit November ist das Vakzin auch für Kinder ab fünf Jahren freigegeben. Junge Impflinge erhalten allerdings nur ein Drittel der Dosis für Erwachsene.