Kinderimpfungen: Stadt Augsburg startet Dienstag

Ab Dienstag können am Impfzentrum Augsburg auch Kinder zwischen fünf und elf Jahren geimpft werden. Wie die Stadt Augsburg mitteilt, wurde für das Kinderimpfen die derzeit maximal mögliche Anzahl von 2.900 Kinder-Impfstoff-Dosen bestellt. Termine für das Kinderimpfen können im Internet auf www.augsburg.de/impfen oder telefonisch unter 0821 789 868 94 gebucht werden. Es können auch Kinder mit Wohnort in anderen Landkreisen geimpft werden, es gibt keine Standortbindung, heißt es.

Stadt will breites Impfangebot

Zusammen mit den Kinderarztpraxen und dem Impfzentrum bestehe nun in Augsburg für Eltern, die ihre Kinder immunisieren lassen möchten, ein breites Angebot mit und ohne Termin, so OB Eva Weber in einer Pressemitteilung.

Kinder können auch ohne Termin zum Impfen kommen

Neben dem Impfangebot im Impfzentrum und in Kinderarztpraxen haben Familien mit Kindern künftig auch die Möglichkeit, sich ohne Termin impfen zu lassen. In der neuen Impfstation im Moritzsaal stehen ab Mittwoch, 15. Dezember auch zwei Impfkabinen für Kinder zwischen fünf und elf Jahren zur Verfügung. Die Impfstation ist dienstags bis samstags von 8 bis 15:15 Uhr geöffnet. Wegen der Kinderimpfungen sollen die Öffnungszeiten demnächst angepasst werden, so die Stadt.