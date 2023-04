Kinderheime: "Es gibt Situationen, da ist keiner vorbereitet"

"Das Kinderheim ist immer nur die letzte Alternative", erklärt Franz Schlund, Fachreferent für Kinder- und Jugendhilfe beim Caritasverband München und Freising. "Bei jedem Kind sucht das örtliche Jugendamt zunächst nach Möglichkeiten, Kind und Familie anders zu unterstützen."

Das Jugendamt hat das letzte Wort

An jeder Entscheidung zur Unterbringung eines Kindes ist das Jugendamt maßgeblich beteiligt. Im Mittelpunkt soll dabei immer das Wohl des Kindes stehen.

So könnte einer Familie, in der die Eltern wegen Krankheit mit der Versorgung der Kinder überfordert sind, zunächst eine Haushaltshilfe angeboten werden. Sollten die Probleme dadurch nicht gelöst sein, könnte noch eine sozialpädagogische Beratung dazukommen. Erst wenn alles andere nicht hilft, kommt das Kinderheim in Frage.

Es gibt unterschiedliche Formen der Unterbringung

Maximal zwölf Kinder leben im Heim in sogenannten sozialpädagogischen Gruppen. Sie werden von mindestens vier Fachkräften betreut. 24 Stunden am Tag muss jemand für die Kinder da sein. So ist das vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

Wenn Kinder eine intensivere Betreuung brauchen, etwa weil es viel Gewalt in der Ursprungfamilie gab, können sie in eine sogenannte heilpädagogische Gruppe kommen. Hier werden maximal neun Kinder von vier bis fünf Fachkräften betreut. Für schwer traumatisierte oder anderweitig hilfsbedürftige Kinder gibt es "therapeutische Gruppen", mit vier bis acht Kindern und mindestens fünf Fachkräften, je nachdem, wie die individuellen Umstände sind.

"Solche Kinder kennen nichts anderes"

"Jedes Kind hat seine Biographie", erklärt Franz Schlund vom Caritasverband. "Oft können die Betreuer nur erahnen, was es schon alles erlebt hat." Es gibt Familien, in denen Gewaltanwendung das gängige Lösungsinstrument für Probleme ist, manchmal sogar das einzige. "Solche Kinder kennen nichts anderes", so Franz Schlund weiter. "Das ist dann ein langwieriger Prozess, in dem die Kinder lernen, anders zu handeln."

Alle Heime haben Sicherheitskonzepte

Bevor ein Kinderheim eröffnet werden darf, muss ein Sicherheitskonzept vorliegen, dass auch Fälle von Gewalt in der Gruppe berücksichtigt. Hier muss der Heimträger festlegen, wie Gewalt vermieden und Kinder gegebenenfalls geschützt werden. Von den zuständigen Bezirksregierungen wird die Einhaltung der Maßnahmen überwacht. Nur: "Das Sicherheitskonzept kann umfangreich und detailliert sein – aber egal wie viel man überlegt und plant, es kann trotzdem anders kommen", sagt Franz Schlund. Nicht jede mögliche Situation sei vorhersehbar und damit sei hundertprozentige Sicherheit, wie auch sonst im Leben, nicht erreichbar.

"Was in Wunsiedel passiert ist, darüber habe ich keine Informationen, aber eins ist sicher: Es gibt dort ein Sicherheitskonzept, sonst hätte das Heim gar nicht erst eröffnen können", sagt Franz Schlund. In dem dortigen Kinderheim wurde vor zwei Wochen ein zehnjähriges Mädchen tot aufgefunden. Die Ermittlungen laufen.

Eine unübliche Situation

Christine Allgeyer von der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Regensburg, dem Träger des Heims in Wunsiedel, schreibt in einer Pressemitteilung, dass zum Mordzeitpunkt Heimkinder zu einer Freizeit verreist waren. Laut der "Bild-Zeitung" sei sogar der Großteil der Kinder verreist gewesen. Die im Heim Verbliebenen seien zu einer einzigen Gruppe zusammengefasst worden. Ob durch diese Konstellation ein Risiko für einzelne Kinder entstanden ist, war bisher nicht zu klären.

Gleiches gilt für das Sicherheitskonzept des Heims: Ob es Maßnahmen für einen solchen Einzelfall vorsieht und eine mögliche Gefährdung von Kindern bei der Zusammenfassung zu einer Gruppe berücksichtigt, ist nicht bekannt. Denn: Sonderfälle in Ferienzeiten müssen in den Sicherheitskonzepten nicht grundsätzlich berücksichtigt werden.

Dieser Artikel ist erstmals am 18.04.2023 auf BR24 erschienen. Das Thema ist weiterhin aktuell. Daher haben wir diesen Artikel erneut publiziert.