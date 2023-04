Kindergrundsicherung und die Probleme mit der Umsetzung

Laut einer aktuellen Studie der Bertelsmann-Stiftung ist in Deutschland jedes 5. Kind von Armut betroffen. In Nürnberg mit seinen derzeit rund 500.000 Einwohnern beziehen derzeit laut Sozialreferentin Elisabeth Ries rund 23 Prozent der Kinder eine Leistung, die der Existenzsicherung dient, es seien aber auch schon 25 Prozent gewesen. "Also zwischen jedem vierten, fünftem Kind, das ist natürlich eine große Zahl", so die Referentin.

Die Kindergrundsicherung ist dementsprechend auch in Nürnberg ein sehr wichtiges Thema. Nur: Wie soll diese Leistung ausgestaltet sein? Wie kommt sie bei den Kindern wirklich effektiv an? Darüber sprach Elisabeth Ries in der Bayern 2 regionalzeit.

Auch wenn es im Koalitionsvertrag steht: Noch ist nicht sicher, dass die Kindergrundsicherung tatsächlich kommt. Noch wird darüber diskutiert, wie ab 2025 einkommensschwache Familien mehr Geld für die Kinder zur Verfügung bekommen sollen. Und noch hat Finanzminister Christian Lindner (FDP) das Geld dafür nicht freigegeben. Allerdings ist bei dem Thema unstrittig: Ist das Geld in der Familie knapp, wirkt sich das auch auf die Entwicklung, die Gesundheit, die Bildung und die Zukunft dieser Kinder aus.

Eine Kombi aus finanziellen Hilfen und Teilhabe-Möglichkeiten

Im Interview hat Elisabeth Ries, Sozialreferentin der Stadt Nürnberg, betont, dass die Kindergrundsicherung dazu da sein müsse, dass Kinder aus einkommensschwachen Familien besser gefördert werden in der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, an Bildung und vielem mehr. Die Frage sei, wie diese Kindergrundsicherung konkret ausgestaltet sein muss, damit dieses Ziel auch erreicht werde.

In Nürnberg versuche man seit vielen Jahren reale Teilhabe-Möglichkeiten, also "den Zugang zu Bildung, Kultur und Sport, zu unterschiedlichen Formen des gesellschaftlichen Dabeiseins", zu ermöglichen. Aber natürlich müssten Familien vor allem auch auskömmlich leben können, so Ries: "Sie brauchen einfach auch ausreichend Geld, um die Wohnung zu bezahlen und den Kindern Kleider zu kaufen." Es sei also kein "Entweder–Oder" von Geldmitteln und Leistungen an "Teilhabepaketen", wie sie auch Bundesfamilienministerin Lisa Paus (die Grünen) vorgeschlagen hat, sondern es komme darauf an, dass diese beiden Komponenten sich gut ergänzen.

Reform soll auch weniger Bürokratie beinhalten

Neben der finanziellen Hilfe soll die Kindergrundsicherung wie sie derzeit in der Diskussion ist, auch die Vereinheitlichung und Vereinfachung von Leistungen mit abstecken. Genau das bringe derzeit aber noch die Schwierigkeit. Die Frage "Wie kann man all diese Ziele in einer Reform gut umsetzen?" sieht Elisabeth Ries als größte Herausforderung an, dass sie "bürokratieärmer und gleichzeitig mit einer zielsicheren Förderung von Kindern in einkommensschwachen Familien verbunden ist."

In Nürnberg sei schon länger der Ansatz, zu schauen, wo man Kindern einkommensschwacher Familien konkret helfen könne. "Wo können Kinder konkret teilhaben und wo sind sie dann in Einrichtungen auch präsent? Also in der Kinderbetreuung und auch bei Vereinen, bei der kulturellen Bildung und vielem mehr", so Ries. Dabei sei der Blick immer auf die – Elisabeth Ries nennt es – "Gerechtigkeitsstruktur" ausgerichtet.

Ziel: gute Kitas und Angebote für Kinder in ärmeren Stadtteilen

Die Überlegung dahinter sei, dass gerade in Stadtteilen, in denen die Familien nicht so begütert sind, eine gute Kita-Ausstattung angeboten werden sollte. Dort auch Programme zur Elternförderung stattfinden zu lassen, wo Eltern auch schon frühzeitig bei der Entwicklung ihrer Kinder eingebunden sein können. Gerade in diesen Stadtteilen sollte es Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit geben. Und die Programme müssten eben auch so kommuniziert und aufgestellt werden, dass die Familien und Kinder sie überhaupt in Anspruch nehmen können, so Ries.

Damit Kinder aus prekären Verhältnissen auch Sport treiben können, muss man zum Beispiel mit vielen Sportvereinen im Gespräch sein, um mit Fördergeldern Mitgliedsbeiträge zu bezuschussen und vielleicht auch einen Beitrag zu den Sportschuhen leisten. Ähnliches gelte für musikalische Bildungsprogramme, aber auch – das ist auch Teil des Bundesangebots – die Unterstützung für die Schule, wie Lern- und Nachhilfeangebote.

Ein wichtiger Faktor sei dabei auch die Beratung der Eltern. "Deshalb versuchen wir die Eltern so gut wie möglich zu unterstützen, vor allem dort wo wir sie treffen – insbesondere in den Kitas." Die seien eine wichtige Schlüsselstelle in der Beratung und Information der Eltern.