Kindergrab aus dem7. Jahrhundert wird in Bamberg aufgetaut

In Bamberg wird der "kleine Eisprinz" aufgetaut

Mehrere Monate lagerte das ungewöhnlich gut erhaltene kalte Grab in Bamberg in einer Kühlkammer. Heute soll das Eis kontrolliert abgeschmolzen werden. "Das wird sehr traditionell gemacht, in dem die Wissenschaftler langsam und kontrolliert Wärme zuführen," erklärt Juliane Grimm vom Bayerischen Landesamt gegenüber BR24. Und Generalkonservator Mathias Pfeil ergänzt, dass das bis zu einer Woche dauern könne. "Unser kleiner Eisprinz wird jetzt in einer Art Klinikraum langsam aufgetaut. Da passiert Schicht für Schicht. Das anfallende Wasser wird abgeführt, sodass wir den kleinen Jungen dann so wieder sehen, wie wir ihn in Tussenhausen vorgefunden haben. Dann werden wir weitere Untersuchungen vornehmen können."